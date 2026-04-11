ABD istihbaratından İran raporu: Yenilmekten çok uzak

ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre, Amerikan istihbaratı İran’ın askeri kapasitesine ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Yoğun saldırılara rağmen Tahran’ın hâlâ ciddi bir füze gücüne sahip olduğu ve “yenilmekten çok uzak” olduğu vurgulandı.

“ZAYIFLADILAR AMA BİTMEDİLER”

ABD istihbaratına göre İran, ABD ve İsrail saldırıları sonrası önemli kayıplar verdi ancak tamamen etkisiz hale getirilmedi. Yetkililer, İran’ın cephaneliğinde hâlâ binlerce balistik füze bulunduğunu ve bunların yer altı depolarından çıkarılarak kullanılabileceğini belirtti.

"İran'ın binlerce füzesi var. Fırlatma rampalarını yeniden elde edebilir. Yenilmekten çok uzaklar" ifadelerinin yer aldığı değerlendirme, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmayı ve bölgedeki gerilimi düşürmeyi hedefleyen ateşkes sürecini sürdürdüğü bir dönemde geldi.

TRUMP YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞTİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın füze programının “işlevsel olarak yok edildiğini” ve sistemlerin “neredeyse tamamen etkisiz hale getirildiğini” söylemişti.

Ancak istihbarat raporları, İran’ın füze kapasitesinin önemli bir bölümünü yeniden toparlayabileceğini ortaya koyuyor. ABD’li yetkililer, fırlatma rampalarının yarısından fazlasının imha edildiğini veya hasar gördüğünü, ancak kalan sistemlerin büyük ölçüde onarılabilir durumda olduğunu ifade ediyor.

ENVANTER YARIYA DÜŞTÜ AMA TEHLİKE DEVAM EDİYOR

ABD ve İsrailli yetkililere göre İran’ın füze envanteri savaş sırasında yaklaşık yarıya indi. Buna rağmen, yer altı tesislerinde saklanan binlerce kısa ve orta menzilli füzenin hâlâ kullanılabilir olduğu belirtiliyor.

İsrailli kaynaklar, İran’ın savaş öncesinde sahip olduğu yaklaşık 2.500 orta menzilli füzeden 1.000’den fazlasının hâlâ envanterde bulunduğunu aktardı.

İHA GÜCÜ AZALDI, YENİ TEDARİK GÜNDEMDE

ABD’li yetkililer, İran’ın saldırı dronlarının önemli bir kısmını çatışmalarda tükettiğini ve üretim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Ancak Tahran’ın Rusya’dan benzer sistemler temin edebileceği ihtimali de gündemde.

Ayrıca İran’ın elinde sınırlı sayıda seyir füzesi bulunduğu ve müzakerelerin başarısız olması halinde bu silahların Basra Körfezi’ndeki hedeflere yöneltilebileceği ifade ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Eski CIA analisti Kenneth Pollack, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“İranlılar, yenilik yapma ve güçlerini hızla yeniden yapılandırma konusunda olağanüstü bir yetenek sergilediler. İsrailliler dışında Ortadoğu’daki çoğu ordudan çok daha zorlu bir rakipler.”

Analistler, İran’ın kısa sürede savaş öncesi seviyeye ulaşmasının zor olduğunu ancak tamamen etkisiz hale getirilemediğini vurguluyor.

HAVA SALDIRILARI SINIRLI ETKİ YARATTI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları büyük ölçüde hava saldırılarıyla yürütüldü. Ancak İran’ın füze sistemlerinin dağların derinliklerine gömülü olması, bu saldırıların etkisini sınırladı.

İsrail’in özellikle füze rampalarının çıkış tünellerini hedef aldığı, ancak yer altı üslerinin tamamen imha edilmesinin zor olduğu belirtildi.

“HER GÜN KAYBETMEZLERSE KAZANIYORLAR”

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Jon Alterman, İran’ın mevcut durumunu şu sözlerle özetledi:

“Bundan çıkarılacak en önemli sonuçlardan biri, İran’ın önceki kapasitesinin çok küçük bir kısmıyla bile Körfez’de baskın aktör olmayı sürdürebilmesidir. Her gün kaybetmedikleri takdirde kazanıyorlar, her gün kazanamadığımız takdirde kaybediyoruz.”