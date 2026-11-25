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ABD'de federal kurumları hedef alan siber saldırılara bir yenisi eklendi. CIA, Ulusal Jeo-uzamsal İstihbarat Ajansı (NGA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin (ODNI) kullandığı açık kaynak istihbarat sistemlerinde güvenlik ihlali tespit edildi. Saldırıda gizlilik derecesi bulunmayan bazı bilgilerin açığa çıktığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında saldırganların kimliği ve hangi bilgilerin ele geçirildiği araştırılırken ilk bulgular, bilgisayar korsanlarının Çinli bir mühendis tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir yazılım kullanmış olabileceğine işaret etti. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, güvenlik açığının giderildiğini ve gizli bilgilerin saldırıdan etkilenmediğini aktardı.

İstihbarat kurumlarına yönelik saldırı, ABD'de güvenlik kurumlarının, bankaların, teknoloji şirketlerinin ve hava trafik kontrol sistemlerinin peş peşe sorunlar yaşadığı bir dönemde ortaya çıktı. Trump yönetimi, son haftalarda meydana gelen kesintilerin büyük ölçüde yazılım güncellemelerinden kaynaklandığını savunurken federal kurumlara yönelik siber saldırılara ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

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İSTİHBARAT KURUMLARININ SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI

New York Times'ın haberinde, ABD istihbarat kurumlarının kamuya açık verileri toplamak ve analiz etmek için kullandığı bilgisayar ağlarını etkilediği bildirildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak da CIA'ya ait bir sistemin siber saldırıya uğradığını doğruladı.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kişi, CIA'nın yanı sıra NGA ve ODNI'nin de saldırıdan etkilendiğini kaydetti. Saldırganların en az bir federal kuruma ait sisteme yetkisiz erişim sağladığı anlaşılırken hangi verilerin ele geçirildiği henüz belirlenemedi. ODNI'den bir yetkili, kurumun kritik faaliyetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını açıkladı.

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YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİBER SALDIRI İDDİASI

Soruşturma hakkında bilgi sahibi kaynaklar, bilgisayar korsanlarının saldırıda Artex adı verilen yapay zeka destekli bir yazılım kullandığının değerlendirildiğini aktardı. Çinli bir mühendis tarafından bu yıl geliştirilen yazılım, temmuz ayında kamuya açık hale getirildi.

ABD'li yetkililer ve siber güvenlik uzmanları, başlangıçta kurumların siber savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla tasarlanan yazılımın, bilgisayar korsanları tarafından saldırı düzenlemek için uyarlandığını ifade etti. Siber güvenlik araştırmacıları, Artex'i piyasaya sürülmesinden bu yana Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki şirketleri hedef alan çok sayıda saldırıyla ilişkilendirdi.

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ÇİN OLASILIĞI

Associated Press'in (AP) haberine göre, saldırının arkasındaki kişi veya grupların kimliği henüz tespit edilemedi. Ancak soruşturma hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Artex yazılımının kullanılması da dahil olmak üzere elde edilen ilk bulguların Çin'in saldırının arkasında olabileceğine işaret ettiğini öne sürdü.

Batılı yetkililer, Çin istihbarat servislerinin ve bu servislerle bağlantılı geniş bir yüklenici ağının uzun yıllardır ABD'deki kamu kurumlarını ve özel şirketleri siber saldırılarla hedef aldığını savunuyor. Pekin yönetimi ise söz konusu suçlamaları reddediyor.

ABD'NİN KRİTİK SİSTEMLERİNDE PEŞ PEŞE KESİNTİLER

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İstihbarat kurumlarındaki güvenlik ihlali, ABD'de son haftalarda yaşanan teknolojik aksaklıklara ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde gündeme geldi. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli bilgilerin aktarılması için kullandığı dahili iletişim ağında geçen hafta günlerce süren bir kesinti meydana geldi.

Bu ay içerisinde hava trafik kontrolörlerinin pilotlarla iletişim kurmakta zorlanması nedeniyle ülke genelinde hava ulaşımı da ciddi şekilde aksadı. Yetkililer, hava trafiğinde yaşanan sorunun ağ yönlendiricilerinin bakımından kaynaklandığını bildirdi. Apple, JPMorgan Chase ve Microsoft'un sistemlerinde de aynı dönemde kesintiler kaydedildi.

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Yetkililer ve şirketler, söz konusu kesintilerin siber saldırılardan kaynaklanmadığını savundu. Ancak art arda yaşanan sorunlar, kritik altyapıların, bankacılık sistemlerinin ve milyonlarca kişinin günlük olarak kullandığı dijital hizmetlerin güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.

FBI VE TARIM BAKANLIĞI'NDA GÜVENLİK İHLALİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülke genelindeki kolluk kuvvetlerinin suç şüphelilerine ilişkin bilgi alışverişinde kullandığı Ulusal Suç Bilgi Merkezi veri tabanına yönelik siber saldırı iddialarını soruşturuyor. İlk olarak CNN tarafından duyurulan güvenlik ihlaline ilişkin Trump da açıklamada bulundu.

Trump, cumartesi günü Fox News'e telefonla bağlanarak FBI'daki veri ihlaline ilişkin soruya, "Bunun iyi olmadığını söyleyebilirim, bundan hoşlanmıyorum" yanıtını vermişti.

ABD Tarım Bakanlığı da geçen hafta bazı dahili uygulamalarının devre dışı kalmasına neden olan bir siber güvenlik olayı tespit etti. Bakanlık yetkililerinden birinin açıklamasına göre olay, federal kurumların teknoloji alanındaki faaliyetlerine odaklanan Nextgov haber sitesi tarafından daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

TRUMP YÖNETİMİNDEN KOORDİNELİ SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI

Trump yönetimi, federal kurumlarda ve özel şirketlerde yaşanan sistem kesintilerinin koordineli bir siber saldırının parçası olmadığını açıkladı. Trump'ın kısa süre önce geçici siber direktör olarak görevlendirdiği ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, pazar günü çeşitli televizyon programlarına katılarak kamuoyunun endişelerini gidermeye çalışmıştı.

Clayton, bilgisayar korsanlarının gelişmiş yapay zeka araçları sayesinde geçmişe kıyasla çok daha geniş çaplı saldırılar düzenleyebildiğini ifade etmişti. Yaşanan kesintilerin büyük ölçüde bu saldırıları önlemek amacıyla sistemlerde aceleyle gerçekleştirilen yazılım güncellemelerinden ve güvenlik açıklarının giderilmesine yönelik çalışmalardan kaynaklandığını söylemişti.

FBI'ın suç veri tabanına yönelik saldırıya ilişkin soruları da yanıtlayan Clayton, bu tür güvenlik ihlallerinin sık yaşandığını ve endişeye gerek olmadığını savunmuştu.

ABC'nin "This Week" programına konuşan Clayton, "Siber soruşturmalar, siber olaylar uzun zamandır Amerikan ekonomisinin, Amerikan yaşamının bir parçası olmuştur" demişti.

Clayton, "FBI'dan duyduklarımız ve onlarla yaptığım görüşmelerden anladığım kadarıyla, bir olay yaşanmış ve olağan prosedürler çerçevesinde olayla ilgileniyorlar." diye konuşmuştu.

İSTİHBARAT ANALİZLERİNDE KULLANILAN VERİLER TEHLİKEYE GİRDİ

Siber saldırının hedef aldığı açık kaynak istihbarat sistemleri, internet siteleri, sosyal medya platformları, ticari uydular ve özel veri sağlayıcılarından elde edilen bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi için kullanılıyor. Söz konusu sistemlerde kamuya açık verilerin yanı sıra ticari olarak satışa sunulan bilgiler de işleniyor.

Bu verilerin büyük bölümü gizlilik derecesi taşımamasına rağmen farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerle birleştirildiğinde istihbarat analistlerine önemli bulgular sağlayabiliyor. İstihbarat kurumları, açık kaynaklardan topladıkları bilgileri gizli istihbarat faaliyetlerinden elde edilen verilerle birlikte kullanarak analizlerini destekleyebiliyor.