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ABD istihbaratına göre Çin İran’a yardım etmiş

Güncelleme Tarihi:

#Çin-İran İşbirliği#ABD İstihbaratı#Askeri Teknoloji
ABD istihbaratına göre Çin İran’a yardım etmiş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 07:00

ABD istihbarat değerlendirmelerine göre Çinli grupların sağladığı uydu görüntüleri ve coğrafi istihbarat, İran’ın ABD hedeflerine yönelik saldırılarında isabet oranını önemli ölçüde artırdı.

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CNN’e konuşan ABD’li kaynaklar, Çin’den alınan verilerin İran’ın temmuz ayında Ürdün’deki bir ABD üssüne düzenlediği ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıda hedeflemede belirleyici rol oynadığını söyledi. Çin kaynaklı uydu görüntülerinin İran’a Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri takip etme ve füze ile dron saldırılarını en uygun anda başlatma imkânı verdiği iddia edildi. ABD’li yetkililere göre İran, ısı güdümlü dronları dahi bu veriler sayesinde ABD savaş gemileri ve ticari gemilere karşı daha etkili kullanıyor. Bir ABD’li yetkili, İran’ın saldırı kabiliyetindeki artışta Çin desteğinin yanı sıra Rusya’nın teknik yardımı ve İran güçlerinin savaş deneyiminin de etkili olduğunu söyledi. Yetkililer, Çin hükümetinin bu desteği doğrudan yönlendirip yönlendirmediğinin net olmadığını kaydederken, Çin’in İran’a hava savunma sistemleri ve füze-dron teknolojileri için kullanılabilecek çift kullanımlı parçalar sağladığını savundu. ABD yönetimi mayıs ayında İran’a askeri saldırılarda yardımcı olduğunu belirttiği 3 Çinli uydu şirketine yaptırım uygulamıştı.

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Çin’in İran’a füze yapımında kullanılan parçalar tedarik ettiği iddia ediliyor.

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#Çin-İran İşbirliği#ABD İstihbaratı#Askeri Teknoloji

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