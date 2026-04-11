ABD istihbaratı ortaya çıkardı! Savaşta Çin hamlesi

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Çin’in Tahran’a yönelik olası askeri desteğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. CNN International’ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Pekin yönetiminin İran’a hava savunma sistemleri sevk etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

OMUZDAN ATILAN FÜZELER GÜNDEMDE

Haberde, sevk edilmesi planlanan sistemlerin omuzdan atılan hava savunma füzeleri (MANPADS) olduğu belirtildi. Bu tür silahların özellikle düşük irtifada uçan savaş uçaklarına karşı etkili olduğu vurgulandı.

Haberde, “ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İran üzerinde düşürülen bir F-15 savaş uçağının ‘ısı güdümlü, omuzdan atılan bir füze’ ile vurulduğunu kabul etmişti.” ifadesi yer aldı.

“YENİ SİSTEM”

Haberde, İran’ın söz konusu saldırıda “yeni bir hava savunma sistemi” kullandığını açıkladığına dikkat çekildi. Ancak sistemin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadığı belirtildi.

Bu durum, “Tahran’ın savunma kapasitesini hızla geliştirdiğine işaret eden önemli bir veri olarak öne çıkıyor” ifadeleriyle değerlendirildi.

SEVKİYAT ÜÇÜNCÜ ÜLKELER ÜZERİNDEN Mİ YAPILACAK?

ABD istihbaratına göre Pekin yönetimi, olası sevkiyatları üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirerek doğrudan bağlantıyı gizlemeyi planlıyor. CNN haberinde, “Bu strateji, Çin’in bir yandan İran ile ilişkilerini derinleştirirken diğer yandan uluslararası arenada ‘tarafsızlık’ görüntüsünü koruma çabasının parçası olarak yorumlanıyor” denildi.

ÇİN’DEN SERT YALANLAMA

Çin’in Washington Büyükelçiliği iddiaları kesin bir dille reddetti. Yapılan açıklamada, Çin’in hiçbir tarafa silah sağlamadığı belirtilerek ABD, “asılsız suçlamalar ve provokatif söylemlerden kaçınmaya” çağrıldı.

UZMANLAR: STRATEJİK ORTAKLIK DERİNLEŞİYOR

Uzmanlara göre, Çin ve Rusya ile geliştirilen askeri ve ekonomik iş birlikleri, İran’ın uzun vadeli direnç stratejisinin temelini oluşturuyor.

Haberde son olarak, “Çin’in İran’a yönelik olası desteği, sadece askeri değil aynı zamanda jeopolitik bir mesaj taşıyor. Pekin, İran petrolüne olan bağımlılığı nedeniyle Tahran’la ilişkilerini korurken, doğrudan çatışmanın dışında kalarak küresel dengelerde ‘sessiz ama etkili’ bir aktör olmayı sürdürüyor” değerlendirmesine yer verildi.