Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın görevine dönüşünü destekleyerek şirketin ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığını açıklamasına rağmen ülkedeki güvenlik birimleri açıkça uzlaşıya varmış görünmüyor. FBI ve CIA, Jensen Huang’ın ilişki yaşadığı Megaspeed’in eski yöneticisi Alice Huang’ın Çin istihbaratıyla bağlantılarına ilişkin bulguları farklı yorumlarken, Nvidia’nın bir başka yöneticisinin de Çin’e çip kaçırmakla suçlanan Super Micro şirketinin yöneticisiyle yıllarca ilişki yaşadığı ve evlendiği ortaya çıktı.

AYNI BULGULAR FARKLI GÖRÜŞLER

Beyaz Saray, FBI ve CIA’den yetkililer, Huang’ın Çin istihbaratına bilgi aktarıp aktarmadığını belirlemek için son günlerde bir dizi görüşme yaptı. Reuters’a göre ABD, Alice Huang’ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) bağlantılı kişilerle temaslarına ilişkin aylardır istihbarat topluyor. Ancak yetkililer, elde edilen bulgular konusunda hemfikir olsa da bunların nasıl yorumlanması gerektiği konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. FBI, Huang’ın MSS ajanı olduğunu gösteren yeterli kanıt bulunmadığını değerlendirirken, CIA hassas bilgilere eriştiğini ya da bunları Çin’e aktardığını doğrulayan açık bulgular olmadığını belirterek yeni kanıt ihtimalini de dışlamıyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun gizli notunda, Çin istihbaratının Huang’ı potansiyel ajan olarak işe aldığı öne sürülmüştü. Raporların Kongre’yle de paylaşılmadığı bildirildi.

Haberin Devamı

TEK SKANDAL HUANG DEĞİLMİŞ

Ancak Nvidia’da skandallar CEO Jensen Huang ile sınırlı kalmadı. ABD merkezli Wall Street Journal’a göre şirketin eski satış başkanı Jay Puri’nin, müşterilerinden Super Micro şirketinin üst düzey yöneticisi Cenly Chen ile yıllarca ilişki yaşadığı ve Mart 2026’da evlendikleri ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı, mart ayında şirketin kurucu ortaklarından biri ve iki kişi hakkında, 510 milyon dolardan fazla Nvidia çipli sunucuyu Çin’e kaçırdıkları iddiasıyla iddianame düzenledi. FBI’ın Chen hakkında da bilgi istediği bildirilirken Super Micro, kaçakçılık planının mağduru olduğunu ve yetkililerle işbirliği yaptığını açıkladı.

Haberin Devamı

Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın Çin istihbaratına çalıştığı düşünülen Alice Huang ile aşk yaşadığının ortaya çıkması ABD’de büyük yankı uyandırmıştı.