ABD istihbaratı iddia etti: İran ve Rusya seçime karışıyor

ABD istihbarat yetkilileri, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, İran ve Rusya’nın bazı ABD’li seçmenlerin iletişim bilgilerini elde ettiklerini bildirdi. Açıklama, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden (DNI) geldi. Washington’daki ortak basın toplantısında konuşan DNI Direktörü John Ratcliffe, “İki yabancı aktör olan İran ve Rusya’nın, seçimlerimizle ilgili kamuoyunu etkilemek için bazı adımlar attıklarını tespit ettik” dedi. Konunun üzerinde çalıştıklarını belirten Ratcliffe, “Seçimlerimize dış müdahaleyi asla hoş görmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

KARIŞIKLIK ÇIKARMAK İÇİN

Ratcliffe, Demokrat Partili seçmenlere tehdit içeren e-postalar atıldığını belirterek, bununla ilgili İran’ı sorumlu tuttu. Ratcliffe, e-postaların, Trump taraftarı aşırı sağcı “Proud Boys” grubundan gelmiş gibi gösterilerek toplumsal huzursuzluk yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Trump, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Proud Boys adlı grubu kınamaktan kaçınarak tepki çekmiş, daha sonra Ku Klax Klan da dahil olmak üzere bu türdeki tüm grupları kınadığını açıklamıştı. İran ve Rusya’nın, seçmen bilgilerini kötü niyetli kullanabileceğini söyleyen Ratcliffe, “Bu veriler, yabancı aktörler tarafından kafa karışıklığına, kaosa ve Amerikan demokrasisine güven eksikliğine yol açacak yanlış bilgiler yayılması için kullanılabilir” uyarısında bulundu. FBI Direktörü Christopher Wray ise halktan şüpheli durumları ihbar etmelerini istedi.

TAHRAN VE MOSKOVA YALANLADI

Suçlamalar üzerine İran, ABD’nin İran’daki temsilcisi konumundaki İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. İran Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “İran, ABD rejimi yetkililerinin tekrarlanan uydurma, beceriksiz ve hileli raporlarını reddederken, mevcut iki adaydan hangisinin Beyaz Saray’a çıkacağının Tahran için hiçbir fark oluşturmayacağını bir kez daha vurguluyor” denildi. Kremlin Sarayı da, iddiaların “tamamen asılsız olduğu” açıklamasını yaptı. 2016 seçimlerinde de Rusya’nın Trump lehine seçimlere müdahale ettiği öne sürülmüştü.

OBAMA SAHAYA İNDİ: TRUMP DELİ AMCA GİBİ





Eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat aday Joe Biden’a destek vermek için sahaya indi. Seçimlerin kritik eyaletlerinden olan Pensilvanya’ya giden Obama, Philadelphia kentinde açık havada düzenlenen kampanya etkinliğinde konuşma yaptı. ABD Başkanı Trump’a yüklenen Obama, Trump’ı “davranışları güçlükle hoşgörülen deli amca”ya benzetti. Trump’ın “yorucu” olduğunu söyleyen Obama, “Bu normal bir başkan davranışı değil. Bunu bir lise öğretmeni, bir koç, bir meslektaşımız yapsa hoş görmeyeceğiz. Bir yerlerdeki deli amcamız hariç, ailemiz yapsa hoş görmeyeceğiz” dedi. Trump’ın Çin’de banka hesaplarının olduğu iddia edilen haberleri de konuşmasında gündeme getiren Obama, “Benim ikinci dönem için yarışırken Çin’de gizli hesaplarım olduğunu hayal edin. Sizce Fox News bu konuda biraz endişelenmez miydi? Bana ‘Pekinli Barry’ adını takarlardı” ifadelerini kullandı.