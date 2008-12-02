ABD istihbaratı, Hindistan'ı önceden uyarmış

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Amerikan istihbarat teşkilatlarının, saldırılardan en az bir ay önce Hindistan'ı "Mumbai'ye denizden saldırı olabileceği" konusunda iki kez uyardığı bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin CNN'e dayandırdığı habere göre, bir Amerikalı karşı istihbarat görevlisi, ABD'nin Hindistan hükümetini Mumbai'ye denizden saldırı olasılığıyla ilgili olarak uyardığını belirtti.



Bir başka Amerikalı hükümet kaynağı da ABC'ye yaptığı açıklamada, uyarıda, Tac Otelinin de yer aldığı belirli hedeflerin adının geçtiğini söyledi.

Hindistanlı yetkililer de uyarılardan sonra kentte alarm durumuna geçildiğini, otellerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını, ancak bir hafta sonra önlemlerin azaltıldığını ifade etti.



Hindistan'ın ekonomi başkenti Mumbai'de geçen çarşamba günü düzenlenen eş zamanlı saldırılarda, 200'e yakın kişi ölmüş, Hindistan yönetimi saldırılardan

Pakistanlı grupları sorumlu tutmuştu.



ASKERİ OPERASYON YOK



Bu arada Hindistan Dışişleri Bakanı Pranab Muherjii, gazetecilere açıklaması sırasında bir soru üzerine, radikal dinci militanların Mumbai'deki

saldırılarına karşılık askeri operasyon düşünmediklerini belirtti. Muherjii, "Hiç kimse askeri harekatı dile getirmiyor" dedi.