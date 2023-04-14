ABD İstihbarat sırlarını arkadaşlık için paylaşmış

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FBI, son yılların en önemli istihbarat sızıntısından sorumlu olduğuna inanılan Ulusal Hava Muhafızları’nın istihbarat kanadında çalışan 21 yaşındaki Jack Teixeira’yı dün Massachusetts’te düzenlediği operasyonla tutukladı. Amerikan basınına göre, sızan belgelerden sorumlu kişi, oyun tutkunları arasında popüler bir mesajlaşma uygulaması olan Discord’da “OG” kullanıcı ismini kullanan ve arkadaşlık arayan yalnız bir erkek. Soruşturmayı yürüten yetkililer, Teixeira’nın “OG” ismini kullandığını doğrulamasa da “sızıntıyla bağlantılı olduğuna dair deliller bulunduğunu” belirtti.

‘FBI İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ’

Basına göre OG, ele geçirdiği belgeleri dışarıdan katılıma kapalı ve aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu özel sohbet grubundakiler ile paylaştı. Silahlar ve tanrı hakkında konuşmalar yapan, ırkçı ve saldırgan ifadeler de kullanan bu arkadaş grubuna bir Amerikan üssünde çalıştığını söyleyen OG’nin paylaşımları başta dikkat çekmedi. Ancak ilerleyen aylarda internette yayılarak 2013’teki WikiLeaks sızıntısından beri en ciddi güvenlik açığı haline geldi. Discord, yetkililerle işbirliği yaptıklarını açıklarken sunuculara yüklenmiş ancak henüz kamuoyuna yansımamış daha fazla belge olduğu ileri sürüldü.

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RUS ORDUSUNA SIZMIŞ

Bu arada belgelere dair yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. New York Times, sızan evraklar arasındaki 27 sayfalık bir yığının, Rus hükümeti içindeki çatlakları ortaya çıkardığını yazdı. Belgelere göre Rus iç istihbarat teşkilatı FSB, Savunma Bakanlığı’nı “Ukrayna’daki kayıplarını gizlemekle” suçluyor. FSB yetkilileri, bakanlığın verdiği sayıya Ulusal Muhafızlar, Wagner paralı askerleri ve Çeçen lider Ramzan Kadirov’un savaşçılarının dahil olmadığından şikâyet etmiş. Yine belgelerde, Wagner kuvvetlerini yöneten Yevgeny Prigozhin’in, savaşçılarının ihtiyaç duyduğu cephaneyi almakta güçlük çektiği, bu malzemenin Rus ordusunca alıkonulmasından şikâyet ettiği bilgisi yer alıyor. ABD istihbaratının casuslar üzerinden değil, iletişim dinlemelerinden elde ettiği anlaşılan bilgiler, Washington’un Rus istihbaratı ile ordusunun derinlerine erişebildiğini gösteriyor.

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ABD, BM’NİN PATRONUNU DA İZLEMİŞ

Sızan Pentagon belgelerine göre Washington, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i de dinlemiş. Guterres’in Rusya lehine hareket ettiğini düşünen ABD, özel görüşmeleri kayıt altına almış. Guterres ve yardımcısının dahil olduğu özel görüşmelerin yer aldığı evraklarda, BM liderinin Ukrayna savaşı ve bazı Afrikalı liderler hakkındaki gözlemleri anlatılıyor. Tahıl koridoru anlaşmasının devamı için Guterres’in Rusya’nın ihracat kabiliyetini arttırma yönündeki çabası, “Rusya çıkarına hizmet” olarak yorumlanıyor. Moskova, Rus tahılı ticarete konu edilmezde anlaşmayı iptal edeceğini söylüyor. BM’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Sızıntılar ile ABD’nin, Ukrayna’ya silah göndermekte isteksiz davranan Güney Koreli yöneticileri de dinlediği ortaya çıkmış, Seul yönetimi konuyu Washington ile görüşeceklerini açıklamıştı.