ABD istihbarat direktörü o habere sert çıktı... ‘Bizi Rusya ile savaştırmak istiyorsunuz’

Gabbard, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Reuters’ın haberini “yalan ve propaganda” olarak nitelendirdi. Ajansın, “ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı bitirmeye yönelik çabalarını baltaladığını” savunan Gabbard, “Rusya’nın savaş alanındaki performansı, şu anda Ukrayna’nın tamamını, hatta Avrupa’yı fethetme ve işgal etme kapasitesine sahip olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. “Tehlikeli bir şekilde, Başkan Trump’ın barış çabalarını engellemek için bu yanlış anlatıyı destekliyorsunuz ve halk arasında histeri ve korku yayarak savaşın tırmanmasını desteklemelerini sağlamaya çalışıyorsunuz” diyen ABD’li istihbaratçı, “NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB), ABD ordusunu doğrudan Rusya ile savaşa çekmek istediğini” ileri sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta düzenlenen geleneksel yıl sonu basın toplantısında “Batılı politikacılar bugünkü durumu kendi elleriyle yarattılar ve daha da alevlendirmeye devam ediyorlar. Sürekli Rusya ile savaşa hazırlanmaktan bahsediyorlar. Yani, Avrupa’ya mı saldıracağız? Bu ne saçmalık” ifadelerini kullanmıştı.