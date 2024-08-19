ABD İsrail’i zorluyor: Şartlarını geri çek

Haberin Devamı

İsrail medyasına göre, Washington yönetimi, Tel Aviv’in müzakerelerde sürekli öne sürdüğü iki şartı metnin dışında bıraktı.

KATAR VE MISIR İKNA EDECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın karşı çıktığı “Gazze-Mısır sınırında İsrail askerlerinin kalması” ve “Gazze’nin kuzeyine dönenlerin denetlenmesi” şartlarını öne sürmüştü. ABD yeni teklifle, Hamas militanları güneyden kuzeye tekrar sızmayı başarırsa “İsrail’e savaşı yeniden başlatma hakkı” tanıdı. Ayrıca Gazze-Mısır sınırındaki çekilmenin ardından Hamas’ın yeniden silahlanmasını engelleyecek “yeni prosedürler” önerdi. İsrail’in yeni teklifi kabul etmesi halinde, Katar ve Mısır Hamas’a anlaşmayı imzalaması için baskı yapacak. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken savaşın başladığı Ekim 2023’ten bu yana İsrail’i dokuzuncu kez ziyarette bulunuyor.

Haberin Devamı

HAMAS: ABD PEMBE TABLO ÇİZİYOR

- Hamas’ın Türk Dışişleri Bakanlığı ile hafta sonu temas kurduğu ve müzakereler hakkında bilgilendirme yaptığı iddia edildi. Hamas yetkililerinin Dışişleri Bakanlığı’na yaptığı bilgilendirmede, ABD’nin müzakerelerin gidişatına ilişkin “pembe bir tablo çizdiği”, İsrail’in öne sürdüğü şartların daha önce BM Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran’da desteklenen ve Hamas’ın 2 Temmuz’da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda olduğu kaydedildi. Öte yandan Hamas dün yaptığı açıklamada da, “Netanyahu’nun anlaşmanın önüne engeller koyduğuna emin olduklarını” kaydetti.

ÖZGÜR ÖZEL ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ: GAZZE KARARINIZI DESTEKLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel görüşmede, Mahmud Abbas’ın TBMM Genel Kurulu’na hitap ettiği oturumda, geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini dile getirdi. CHP’nin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Özel, Genel Başkan seçildikten sonra, dünyadaki 119 lidere Bağımsız Filistin Devleti’ni tanımalarını isteyen bir mektup gönderdiğini ve tüm yurt dışı ziyaretlerinde Gazze’deki katliamlara dikkat çektiğini anımsattı. CHP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Özel, “Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz” dedi. Özel, Türkiye’yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunduğu Abbas’ın, Gazze’ye gitme kararını da desteklediklerini ifade etti.

Haberin Devamı

ÖZEL’İ FİLİSTİN’E DAVET ETTİ

Abbas ise Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, CHP’nin tarihini ve Filistin davasına süren desteğini çok iyi bildiklerini, bu destekleri ve yardımları hiçbir zaman unutmayacaklarını aktardı. CHP lideri Özel’i Filistin’e davet eden Abbas, “Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz” dedi.

TRT EKİBİNE SİLAHLI SALDIRI

İsrail askerleri Han Yunus’ta görev yapan TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum’un bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Berhum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. Eline isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralanan Berhum şunları söyledi: “Biz TRT adına Han Yunus’ta haber yapıyorduk. Kentin kuzeybatısında güvenli bölge ilan edilen bir noktada, İşgalci İsrail güçleri bize saldırı düzenledi. Aracın ön camına ve yan taraflarına mermiler isabet etti. Şunu anlamak mümkün, gazeteciler Gazze’de güvende değildir. İşgalci İsrail ordusu bizi hedef aldı.”

Haberin Devamı

SİYASİLERDEN KINAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” paylaşımında bulunurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Berhum’a ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek saldırıyı kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıyı lanetleyerek tepki gösterdi.