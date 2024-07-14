ABD İsrail’e silahları Kıbrıs üzerinden yolluyor: Rumları Hizbullah korkusu sardı

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İngiliz medyası, Gazze savaşı başladığından bu yana 16’sı C-130 kargo uçağı olmak üzere en az 26 Amerikan nakliye uçağının, Almanya, İspanya ve Kuveyt’teki Amerikan üslerinden getirdikleri silah ve mühimmatı, Kıbrıs’taki İngiliz üsleri üzerinden İsrail’e taşıdığına dikkat çekti. İsrail’in Haaretz gazetesi ise İngiltere’nin Ağrotur hava üssünden gelen Amerikan nakliye uçağı sayısını 40’a çıkardı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kıbrıs’taki üslerini Amerikan uçaklarının da kullandığı haberlerini doğruladı ve “Üslerimizi az sayıdaki müttefik ülkelerin uçaklarının kullanmasına izin veriyoruz” açıklaması yaptı.

NASRALLAH TEHDİT ETMİŞTİ

İngiliz üsleri, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın geçen ay Kıbrıs Rum yönetimini, “İsrail’in saldırılarında üsler kullanılırsa Rum yönetimi meşru hedefimiz olur” tehdidinde bulunmasının ardından daha hassas bir konu oldu. İngiliz üslerinin İngiltere’nin egemen toprağı olduğu hatırlatmasını yapan Rum yönetimi, her hangi bir çatışmada taraf olmadıklarını belirtiyor.

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RUM YÖNETİMİ: BİZE LAF DÜŞMEZ

Kıbrıs Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise, “İngiliz üsleri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşması çerçevesinde faaliyet gösteriyor. İngiltere ile sürekli temas halindeyiz ancak üçüncü ülkelerin üsleri kullanması konusunda yorum ya da değerlendirme yapacak konumda değiliz” dedi.

BİLGİ NOTU

-Kıbrıs’ta İngiltere’nin birbirinden ayrı iki üssü bulunuyor. Ağrotur hava üssü ve Dikelya deniz üssünün yanısıra, İngiltere’nin Ada’daki dinleme istasyonları faal olarak kullanılıyor. Kıbrıs’taki İngiliz üsleri, anlaşmalar çerçevesinde İngiltere’nin toprağı sayılıyor.