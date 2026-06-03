ABD-İsrail planını Türkiye bozmuş

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Amerikan PBS kanalına konuşan Hayman, savaşın başında Tahran yönetimini zayıflatmaya ve olası bir rejim değişikliğine zemin hazırlamaya dönük bir dizi gizli operasyon planı bulunduğunu iddia etti. Hayman’a göre planın temelinde Kürt gruplar üzerinden İran içinde bir silahlı hareketlilik oluşturulması hedefleniyordu.

ERDOĞAN TRUMP’I İKNA ETTİ

Hayman, bu sürecin daha sonra genişletilerek eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın lider olduğu bir siyasi yeniden yapılanma senaryosuna bağlandığını öne sürdü. ABD-İsrail planının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle durduğunu söyleyen eski istihbaratçıya göre Erdoğan, “böyle bir adımın Türkiye’nin istikrarı açısından stratejik tehdit oluşturduğunu ve Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olduğunu savunarak” Trump’ı planın yanlış olduğuna ikna etti.

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Öte yandan dün yeni Mossad Başkanı Roman Gofman’ın görev teslim töreninde konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’da rejim değişikliği hedefinden vazgeçmediklerini söyledi. “Kaderi dünyadan silinmek olan bu terör rejimi bizi nükleer bombalar ve balistik füzelerle tehdit edemeyecek” diyen Netanyahu, Gofman’a “talimatının bu olduğunu” söyledi.