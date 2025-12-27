ABD-İsrail hattında Gazze krizi! İpler gerildi: Trump'ın planı çıkmaza girdi

Haberin Devamı

İsrail basını, Gazze Şeridi’nde ateşkesin bir sonraki aşamasının yeniden inşa mı yoksa silahsızlandırma mı olacağı konusunda ABD ile İsrail arasında görüş ayrılığı yaşandığını yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasına iki hafta içinde geçilmesini hedefliyor.

ABD: YENİDEN İNŞA VE SİLAHSIZLANDIRMA EŞ ZAMANLI İLERLESİN

Haberde, ABD’nin Gazze’nin yeniden inşasının silahsızlandırma süreciyle eş zamanlı olarak yürütülmesini istediği belirtildi. İsrail’in ise yeniden inşa sürecine geçilmeden önce “Hamas’ın dağıtılması ve Gazze’nin tamamen silahsızlandırılması” şartında ısrar ettiği aktarıldı.

Bu görüş ayrılığının, ateşkesin sonraki aşamasına ilişkin belirsizlikleri artırdığı kaydedildi.

REFAH’TAKİ YIKIM İDDİASI: YENİ YERLEŞİM ALANLARI MI HAZIRLANIYOR?

Haberde, İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirdiği bina yıkımı ve arazi düzleştirme çalışmalarının, Filistinliler için planlanan yeni yerleşim bölgelerine hazırlık amacı taşıdığı öne sürüldü.

Söz konusu faaliyetlerin ateşkesin ilerleyen aşamalarına yönelik hazırlık kapsamında yapıldığı iddia edilirken, bu bölgelerde ne İsrail ordusunun ne de Hamas’ın bulunmayacağı savunuldu.

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ GÜNDEMDE

ABD’nin Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının, yerinden edilen Filistinlilerin yeniden inşa sürecine kadar geçici konteyner evlerde barındırılmasını kapsadığı belirtildi.

Haberde, kurulması planlanan uluslararası istikrar gücüne ilişkin soru işaretlerine de dikkat çekildi. İtalya ve Endonezya’nın bu güce asker göndermeyi kabul ettiği, söz konusu yapının Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) benzer bir yetkiyle faaliyet göstermesinin beklendiği kaydedildi.

TRUMP’IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, bölgenin yönetimi ve yeniden imarı için 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim’de Mısır’da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese rağmen çeşitli gerekçeler öne sürerek Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.