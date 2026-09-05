×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD: İran'ın 3 tankerini vurduk

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#Tanker
ABD: İranın 3 tankerini vurduk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 17:04

ABD, İran'a ait üç petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada saldırının, İran'ın iki ABD savaş gemisine balistik füze saldırısı düzenlemesinin ardından gerçekleştirildiği belirtildi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, saldırının ardından "İran'ın petrol filosunu imha etmekten çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) iki ABD savaş gemisine balistik füze saldırısı düzenlemesinin ardından İran'a ait üç ham petrol tankerini hedef aldı.

ABD ordusu, tankerleri etkisiz hale getirirken ABD askerlerinin saldırılarda zarar görmediğini açıkladı.

İKİ ABD SAVAŞ GEMİSİ SALDIRIDAN KURTULDU

CENTCOM açıklamasına göre bir ABD uçak gemisi ile güdümlü füze destroyeri, İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırının ardından herhangi bir hasar almadan faaliyetlerini sürdürdü.

ABD: İranın 3 tankerini vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgesel sularda devriye görevi yapan iki ABD Donanması savaş gemisine balistik füzeler fırlattığı belirtildi. Saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin yaralanmadığı bildirildi.

Haberin Devamı

ABD, ÜÇ İRAN TANKERİNİ HEDEF ALDI

Saldırıların ardından ABD kuvvetleri, Kharg Adası açıklarındaki M/T Downy ile Jask yakınlarında bulunan M/T Stark 1 adlı ham petrol tankerlerini kalıcı olarak devre dışı bıraktı.

CENTCOM ayrıca Umman Körfezi'nde bulunan M/T Kylo adlı tankeri de hedef aldı. "Noxen" adıyla da bilinen boş tankerin mürettebatının gemiyi terk etmesinin ardından Amerikan kuvvetleri tarafından kritik noktalarından vurularak kullanılamaz hale getirildiği ve tamamen imha edildiği aktarıldı.

ABD: İranın 3 tankerini vurduk

"MİLYARLARCA DOLARLIK GÖLGE AĞININ PARÇASI"

CENTCOM, hedef alınan üç tankerin İran Devrim Muhafızları'nı ve bölgedeki vekil güçlerini finanse ettiği belirtilen milyarlarca dolarlık bir gölge ağın parçası olduğunu savundu.

Açıklamada, İran'ın söz konusu tankerleri ABD saldırılarına karşı koruyabilecek yeterli imkanının bulunmadığı ifade edildi.

ABD'DEN İRAN'A AÇIK MESAJ

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonların ardından İran'a yönelik sert mesaj verdi.

Haberin Devamı

ABD: İranın 3 tankerini vurduk

Cooper, "İran'a açık mesaj: Eğer gemilerimizden ikisine ateş açarsanız, üçünü etkisiz hale getirerek çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz" dedi.

Cooper ayrıca, "Amerikan kuvvetlerini savunmaktan ve gerekirse İran'ın sınırlı sayıdaki ve savunmasız petrol filosunu imha etmekten çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınTrump duyurdu: Önce Putin sonra Zelenski: Savaşı sona erdirecek teklifTrump duyurdu: Önce Putin sonra Zelenski: Savaşı sona erdirecek teklifHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İran#Tanker

BAKMADAN GEÇME!