ABD: İran'ın 3 tankerini vurduk

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) iki ABD savaş gemisine balistik füze saldırısı düzenlemesinin ardından İran'a ait üç ham petrol tankerini hedef aldı.

ABD ordusu, tankerleri etkisiz hale getirirken ABD askerlerinin saldırılarda zarar görmediğini açıkladı.

İKİ ABD SAVAŞ GEMİSİ SALDIRIDAN KURTULDU

CENTCOM açıklamasına göre bir ABD uçak gemisi ile güdümlü füze destroyeri, İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırının ardından herhangi bir hasar almadan faaliyetlerini sürdürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgesel sularda devriye görevi yapan iki ABD Donanması savaş gemisine balistik füzeler fırlattığı belirtildi. Saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin yaralanmadığı bildirildi.

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ABD, ÜÇ İRAN TANKERİNİ HEDEF ALDI

Saldırıların ardından ABD kuvvetleri, Kharg Adası açıklarındaki M/T Downy ile Jask yakınlarında bulunan M/T Stark 1 adlı ham petrol tankerlerini kalıcı olarak devre dışı bıraktı.

CENTCOM ayrıca Umman Körfezi'nde bulunan M/T Kylo adlı tankeri de hedef aldı. "Noxen" adıyla da bilinen boş tankerin mürettebatının gemiyi terk etmesinin ardından Amerikan kuvvetleri tarafından kritik noktalarından vurularak kullanılamaz hale getirildiği ve tamamen imha edildiği aktarıldı.

"MİLYARLARCA DOLARLIK GÖLGE AĞININ PARÇASI"

CENTCOM, hedef alınan üç tankerin İran Devrim Muhafızları'nı ve bölgedeki vekil güçlerini finanse ettiği belirtilen milyarlarca dolarlık bir gölge ağın parçası olduğunu savundu.

Açıklamada, İran'ın söz konusu tankerleri ABD saldırılarına karşı koruyabilecek yeterli imkanının bulunmadığı ifade edildi.

ABD'DEN İRAN'A AÇIK MESAJ

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonların ardından İran'a yönelik sert mesaj verdi.

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Cooper, "İran'a açık mesaj: Eğer gemilerimizden ikisine ateş açarsanız, üçünü etkisiz hale getirerek çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz" dedi.

Cooper ayrıca, "Amerikan kuvvetlerini savunmaktan ve gerekirse İran'ın sınırlı sayıdaki ve savunmasız petrol filosunu imha etmekten çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.