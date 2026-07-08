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ABD ordusu duyurdu: İran’ı vuruyoruz... İran'da patlama sesleri

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#Ticari Gemiler#Askeri Saldırı#ABD-İran Gerilimi
ABD ordusu duyurdu: İran’ı vuruyoruz... İranda patlama sesleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 23:25

ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu… Öte yandan İran’ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini azaltmak amacıyla" bu ülkeye yönelik ek saldırılar başlatıldığı belirtildi.

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İRAN'DA PATLAMA SESLERİ 

ABD'nin "uluslararası sularda ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef aldığı gerekçesiyle İran'ı sorumlu tuttuğu" ifade edildi.

İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

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Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran'ın güneyinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde yerel saat ile 23.15’te paltama sesleri duyulduğu belirtildi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​

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#Ticari Gemiler#Askeri Saldırı#ABD-İran Gerilimi

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