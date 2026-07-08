ABD ordusu duyurdu: İran’ı vuruyoruz... İran'da patlama sesleri

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini azaltmak amacıyla" bu ülkeye yönelik ek saldırılar başlatıldığı belirtildi.

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İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

ABD'nin "uluslararası sularda ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef aldığı gerekçesiyle İran'ı sorumlu tuttuğu" ifade edildi.

İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

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Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran'ın güneyinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde yerel saat ile 23.15’te paltama sesleri duyulduğu belirtildi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​