ABD B-2'lerle İran'ı vurdu, yetkililer Beyaz Saray'ın en büyük korkusunu açıkladı

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İsminin açıklanmaması kaydıyla Politico'ya konuşan bir yetkili, Trump'ın B-2'leri İran'a gönderme hamlesinin ABD'yi Orta Doğu'da yeni bir çatışmanın içine çekebileceğinden endişelendiklerini belirterek, "Bunun bizi uzun süreli bir şeyin içine ne kadar sokacağını bilmiyoruz. Şu anki mesaj 'Nükleer kapasiteyi ortadan kaldırmak ve müzakerelere odaklanmak istiyoruz' şeklinde" dedi.

Haberde hem Başkan Trump'ın hem de Başkan Yardımcısı JD Vance'in, ABD'yi bir daha böyle bir savaşın içine sokmayacaklarına dair verdikleri sözler hatırlatıldı.

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TRUMP KARARINI GÜNLER ÖNCE VERMİŞ

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de "Trump son birkaç günde, elinde İran'ın nükleer kapasitesini ABD'li personeli minimum riske sokacak şekilde ortadan kaldırma yönünde nadir bir fırsat bulunduğuna ikna oldu" dedi.

Yetkili Trump'ın İsrail'in yanında savaşa girip girmemeye "iki hafta içinde" karar vereceğini söylediği esnada saldırı planlarının çoktan işlemeye başlamış olduğunu belirterek Başkan'ın çeşitli operasyon seçeneklerini değerlendirip "dar ve amaca uygun" olanı seçtiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de bugün düzenlediği basın toplantısında Başkomutan'dan (Trump) aldıkları emir doğrultusunda İran'ın nükleer programına saldırdıklarını ancak İran halkı ve askerlerini hedef almadıklarını belirtti. Hegseth, Trump'ın cesur ve zekice bir operasyon planladığını belirterek "Operasyon gösterdi ki ABD'nin caydırıcı gücü geri döndü. dünyanın hiçbir ülkesi buna benzer bir operasyon yapamazdı. Başkan 60 gün içerisinde barış ve müzakere dediğinde bu 60 gün süre verdiği anlamına geliyor. Başkan barış olmazsa İran'ın nükleer gücünün yok olacağını söylemişti" diye konuştu. Hegseth ile birlikte bilgi veren ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise saldırının incelikle planlandığını kaydetti. Operasyonla İran'ın nükleer silah altyapısına zarar verildiğini ifade eden Caine, hızlı bir operasyon yürütüldüğünü ve yüksek gizlilikle çalıştıklarını açıkladı. 7 adet B-2 uçağının ikişer mürettebatla ABD'den havalanarak sürpriz etkisi yaratmak için Pasifik üzerinden uçtuğunu, 18 saatlik uçuşun ardından B-2'lere yakıt doldurulduğunu ve destek uçaklarının eskortluk ettiğini kaydeden Caine, böyle bir entegre operasyonu sadece ABD'nin yapabileceğini iddia etti. Caine, siber saldırı ve uzay kuvvetleri ile Avrupa Kuvvetleri'nin de saldırıya katıldığını bildirdi. 4. ve 5. nesil savaş uçaklarının B-2'leri korumak için İran hava sahasında eskort uçuşu gerçekleştirdiğini söyleyen Caine, aldatmaca manevralarının bombalama sona erene dek devam ettiğini açıkladı.

BAŞKAN VAATLERİYLE ÇELİŞTİ Mİ?

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili geçtiğimiz günlerde, askerleri sahaya sürmeyi gerektirmeyecek ve Amerikalıların hayatını doğrudan riske atmayacak bir operasyonun, Başkan'ın daha önceki yönetimlerin başına dert olan uzun ve maliyetli savaşlara girmeme sözünü boşa çıkarmayacağını vurgulamıştı.

Yetkili, Amerikalıların çoğunluğunun orta ve uzun vadede uzun ve maliyetli bir savaşa girilmesine karşı olacağını da ifade etmişti.

TRUMP: "İRAN BARIŞ YAPMAK ZORUNDA, BU OLMAZSA SONRAKİ SALDIRILAR DAHA AĞIR OLACAK"

Dün gece yaptığı basın açıklamasında İran'a düzenlenen saldırıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirten Trump, "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak" ifadelerini kullandı.

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"Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı" diyen Trump, saldırıları "muhteşem bir başarı" olarak nitelendirdi.

Ne var ki yetkililer özellikle yerin metrelerce altında bulunan Fordo tesisine yönelik etkisinin oldukça çok sınırlı olduğunun altını çizdi. İran'dan gelen açıklamalarda Fordo Nükleer Tesisi'nin günler önce boşaltıldığı vurgulandı. 19 Haziran tarihine ait uydu görüntüleri de bu açıklamaları destekler nitelikteydi.

Söz konusu görüntülerde saldırıdan iki gün önce 16 kargo kamyonunun tesisin girişinde toplandığı ve Fordo'da "sıra dışı bir kamyon ve araç hareketliliği" olması dikkat çekiyordu.

İran'a düzenlenen saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordunun bulunmadığını söyleyen Trump, "Tanrı'yı ​​sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun" ifadelerini kullanmıştı.