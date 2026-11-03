ABD İran'ı vurdu: Keşm Adası'nda patlama sesleri

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İran, Keşm Adası'nda birbiri ardına patlamalar gerçekleştiğini duyurdu. Tanıklar, Hürmüz Boğazı yakınında İran'ın güney kıyısı açıklarındaki adanın üzerinde iki uçak gördüklerini söyledi. Liman kenti Bender Lenghe'de de deniz yönünde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

ABD'li yetkililer saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğine saldırma kabiliyetini kısıtlamayı hedeflediğini ifade etti. Bir yetkili, Washington'un büyük çaplı muharebe operasyonlarına dönüş sinyali vermemek için kampanyayı kasıtlı olarak sessiz tuttuğunu dile getirdi.

'SAVUNMA AMAÇLI SALDIRILAR'

Associated Press (AP) de ABD'li bir yetkiliye dayanarak ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran hedeflerine savunma amaçlı saldırılar düzenlediğini aktardı. Yetkili, "İranlıların ABD varlıklarına karşı karadan havaya füzeler kullanma" kabiliyetinin hedef alındığını belirtti.

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Fox News ve Axios muhabirleri, saldırıların İran Devrim Muhafızları'nın pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nda bir ABD uçağına ateş açmasına yanıt olarak düzenlendiğini belirtti. Fox News, olayın "ABD'nin genişletilmiş saldırılarının başlangıcı" anlamına gelmediğini aktardı.

İran ve ABD makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

TRUMP: KAZMA DAĞI'NI HEDEF ALABİLİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sağlanamaması halinde ülkesinin Kazma Dağı olarak bilinen ve yeraltında olduğu değerlendirilen nükleer tesise yönelik harekete geçebileceğini söyledi.

Fox News'e açıklama yapan Trump, "Kazma Dağı'nın peşine düşmek zorunda kalabiliriz. Bunu istediğimiz anda, istediğimiz zaman bir saat içinde yapabiliriz" dedi.

ABD Başkanı, İran ile savaşın yeniden alevlenme ihtimalini de dışlamayarak, "Anlaşma yapmazlarsa bu olabilir ancak anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve anlaşma yapma şansımız çok yüksek. Anlaşma yapabilirsem bunu yapmayı tercih ederim, bu çok sayıda hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

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İRAN: İKİ ABD İHA'SI ELE GEÇİRİLDİ, BİR MQ-9 VURULDU

Devrim Muhafızları, Keşm'in güneyinde elektronik harp sistemleri kullanarak iki ABD keşif insansız hava aracını ele geçirdiğini ve Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir MQ-9 İHA'sını vurduğunu iddia etmişti. ABD'nin saldırıları, ülkedeki kritik ara seçimlerin arifesine denk geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'si, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü elinde tutmak için mücadele ediyor.

Saldırılar aynı zamanda ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarını önlemeye dönük yoğun diplomatik çabaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

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TRUMP'IN 'ANLAŞMA OLABİLİR' MESAJI

Trump, pazartesi günü Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda İran ile bir anlaşmanın yakında mümkün olabileceğini ima etmişti.

Trump, "Petrol fiyatları kaya gibi düşüyor, varil başına neredeyse 10 dolar birden, bu bir rekor, çünkü insanlar İran ile savaş olmayacağını hissediyor. İran bir anlaşma istiyor, mümkün olan en kısa sürede. Bu olabilir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın barış taleplerinin Washington'a açıkça iletildiğini ve "topun ABD sahasında olduğunu" söylemişti. Bekayi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma planının kısaltıldığını ve Washington Tahran'ın koşullarını yerine getirirse iki gün içinde uygulanabileceğini belirtti. Bu koşullar arasında ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması ve düşmanlıkların sona ermesini sağlaması yer alıyor; bu da boğazın yeniden açılması ve müzakerelerin yeniden başlamasının önünü açacak.

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