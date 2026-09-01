ABD, İran'a yeni bir saldırı başlattı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi.

ABD'nin saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyuldu.

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Diğer yandan Fars ve Tesnim haber ajansları, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te de patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. Söz konusu patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İRAN SİSTAN-BELUÇİSTAN VALİLİĞİ: 4 MÜHİMMAT İSABET ETTİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Halilabadi, saldırılara ilişkin bilgi verdi. Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarak'e 4 mühimmatın isabet ettiğini dile getiren Halilabadi, olayın boyutları, olası hasar ve diğer ayrıntılara ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

ABD'DEN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARINA DİKKATLİ OLUN UYARISI

İran'a kısa süre önce saldırı başlattığını açıklayan ABD'nin İsrail Büyükelçiliği ile Katar Büyükelçiliği, vatandaşlarına Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle tırmanma olasılığına karşı dikkatli olma uyarısında bulundu. Büyükelçiliklerden yapılan açıklamada, şu an Orta Doğu'da bulunan Amerikalıların daha dikkatli olması gerektiği ihtarı yapıldı. Açıklamada, Orta Doğu'da öngörülemeyen bir tırmanma olasılığının bulunduğu, bunun için olası uçuş iptalleri, hava sahası kapatmaları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı. Orta Doğu dışındaki yerlerde de ABD diplomatik tesislerinin saldırı hedefi olduğu belirtilen açıklamada, İran ve İran'ı destekleyen grupların, dünya çapında ABD ve Amerikalılarla ilişkili yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği ileri sürüldü.