ABD, İran ve İsrail ile ilgili iddialar peş peşe geldi, dünyayı sarsan suikastın yıl dönümünde savaş çıkabilir!

İRAN'DAN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ



İran Dışişleri bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh, İran’ın 20 Ocak’ta gerçekleşecek başkanlık devri öncesinde gerçekleşecek herhangi bir Amerikan askeri "macerasına" karşı kendisini savunacağını vurguladı.

Açıklama, ABD Donanması'nın İran’a yönelik olarak Körfez Bölgesindeki deniz gücünü artırma kararının ardından geldi.



Bunlara ek olarak, geçtiğimiz hafta İsrail medyası bir İsrail denizaltısının Süveyş Kanalı'nı geçtiğini ve Körfez'e gittiğini bildirmişti. İsrail medyasında çıkan iddialar resmi olarak onaylanmadı veya reddedilmedi.

ABD’nin bölgeye ek güç sevk etmesinin ve İsrail denizaltısı ile ilgili iddiaların bölgeyi ısıtmasının ardından, Khatibzadeh bir çevrimiçi basın toplantısında, "Herkes [Tahran'ın] güvenlik ve ulusal güvenlikle ilgili politikalarını biliyor… İran'ın kırmızı çizgilerinin aşılması durumunda riskin ne kadar artacağını herkes çok iyi biliyor." Diye konuştu.

Tahran, İsrail'i, geçen ay nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh suikastı da dahil olmak üzere birçok İran karşıtı operasyondan sorumlu olmakla suçluyor.

ABD ise, İran'ı geçen hafta Bağdat büyükelçiliği yakınına yapılan roket saldırısının arkasında olmakla suçladı.



Khatibzadeh, "ABD hükümetine ve bölgedeki dostlarımıza, mevcut ABD rejimini Beyaz Saray'daki son günlerinde yeni bir maceraya atılmamaları konusunda uyarıda mesajlar gönderdik," dedi.



Ayrıca İran'ın gerilimi artırmaya çalışmadığını ve Başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'da Donald Trump'ın yerini alana kadar ABD’yi "Washington'daki rasyonel insanları" kontrol altında tutmaya çağırdı.

Washington ile Tahran arasındaki gerginlik, Trump'ın ABD'yi tek taraflı olarak İran nükleer anlaşmasından geri çektiği 2018'den sonra artmaya başlamıştı.

DARBE İDDİALARI GÜNDEMDE

ABD’nin üst düzey askeri komutanlarının, önümüzdeki ay Başkan Donald Trump'ın seçimlerin sonuçlarını geçersiz kılmayı amaçlayan olası bir darbe girişimi iddiasıyla kırmızı alarma geçtiği iddia edildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre iddialar General Michael Flynn'e dayanıyor.

Flynn, cumhurbaşkanının sıkıyönetim ilan etme gücünü ileri sürdü ve " seçimi yeniden yapmak" için kaybettiği eyaletlerde "askeri güçleri" konuşlandırabileceğini öne sürdü.



Diğer bir deyişle, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia ve diğer “tartışmalı” eyaletlerdeki seçmenler, Demokrat aday Joe Biden'in kazandığı, Trump'ın Beyaz Saray üzerindeki hakimiyetini sürdürmelerini sağlamak için zorla sandık başına geri sürülecek.

İddiaların ABD basınında yer bulmasının ardından, emekli üç yıldızlı general Flynn Beyaz Saray'a davet edildi. Görüşme ile ilgili herhangi bir detay verilmedi.

İddialar bununla da kalmıyor, Pentagon’un üst düzey yöneticilerinin olağanüstü bir gerilim içerisinde olduğu iddia ediliyor. Trump'ın ocak ayında gerçekleşecek başkanlık devri öncesinde İran ile yaşanacak herhangi bir gerilimi, görevde kalmak için kullanabileceği biz koza dönüştürmesinden korkuluyor.

İddialar Washington Post gazetesinde çıkan haberlere dayanıyor. Gazetede yayınlanan "Biden’ın zaferi onaylanana kadar, ABD savunmasız kalır" başlıklı yazı darbe iddialarını gündeme getirmişti.



Ayrıca Washington Post’un uzun süredir Pentagon ve CIA'nın halka sızdırılmasını istediği bilgiler için bir kanal görevi gördüğü iddia ediliyor.

Washington Post, "Joe Biden’ın 6 Ocak’taki seçim zaferinin resmi olarak onaylanmasına kadar Amerika Birleşik Devletleri tehlikede olacak, çünkü olası iç ve dış kargaşa Başkan Trump’a iktidara tutunmak için bir bahane verebilir" diye yazmıştı.



Bu yazının Pentagon ve CIA tarafından kasıtlı olarak yazdırıldığı düşünülüyor.

Analistler, ABD başkentinin sokaklarındaki şiddetli çatışmaların, Trump'a "orduyu harekete geçirmek için Ayaklanma Yasası'nı devreye alma" bahanesi sağlayabileceği konusunda uyarıyor.

ABD İran'a yönelik askeri tehditlerini istikrarlı bir şekilde artırıyor. Son eylemde, ABD Donanması nükleer enerjili denizaltı USS Georgia'yı seyir füzeleri ile silahlandırılmış ve beraberindeki savaş gemilerini Basra Körfezi'ne göndererek zaten orada konuşlanmış olan USS Nimitz uçak gemisi grubunu takviye etmişti.



SÜLEYMANİ SUİKASTİNİN YILDÖNÜMÜ



Bölgede gerilim artarken, geçtiğimiz yıl ABD tarafından suikastla öldürülen İran'ın üst düzey komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü yaklaşıyor.



Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan gizli belgelere göre 3 Ocak 2020’de öldürülen Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümünde Irak’taki ABD büyükelçiliğine veya ülkedeki ABD üslerine büyük bir saldırı planlandığı bilgisi sızdırılmıştı. Irak İçişleri bakanlığının gizli belgelerinin sızdırılmasıyla gündeme gelen saldırı iddialarıyla ilgili, Iraklı yetkililer herhangi bir yalanlama veya doğrulama yapmadı.



Analistler 3 Ocak 2021’de Irak’taki ABD üslerine ve elçiliğine koordineli saldırılar yapılacağını, Trump yönetiminin iktidarının son günlerinde İran’a karşı yapılacak bir operasyonu haklı göstermek için konuyu büyüteceğini söylüyor.



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