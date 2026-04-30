ABD, İran savaşında ikinci perdeye hazırlanıyor: Pentagon, saldırı planını Trump'a sunacak

İran’ın nükleer başlıkta müzakere etmeyi reddetmesi ABD Başkanı Donald Trump yönetimini alarma geçirdi. İki taraf arasındaki barış görüşmeleri, ateşkese karşın somut bir ilerleme sağlanamaması nedeniyle çıkmaza girdi.

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir statü oluşturulmasını ve boğazdan geçen gemilerin ücret ödemesini talep etti. ABD tarafı ise İran ile müzakerelerde zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesini ve nükleer araştırmalara en az 5 yıllığına kısıtlama getirilmesini istiyor.

Trump, çarşamba günü yaptığı değerlendirmede, İran’ın petrol gelirlerini kesmek için uygulanan Hürmüz Boğazı ablukasının meyvelerini verdiğine inandığını ifade etmişti. Buna karşın Trump'ın, İran'ı müzakere masasına döndürmek için daha uzun süreli bir ablukaya hazırlık talimatı verildiği kaydedildi. ABD basını, Pentagon'un İran'a yönelik şiddetli bir saldırı dalgası düzenlemek için plan yaptığını öne sürdü.

TRUMP'IN KIRMIZI ÇİZGİSİ NÜKLEER PROGRAM

Trump, ablukanın bombalamadan daha etkili olduğunu savunarak, "Abluka, bombalamadan biraz daha etkili. Doldurulmuş bir domuz gibi boğuluyorlar. Ve durum onlar için daha da kötü olacak" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı, İran’ın ablukanın kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma teklifini reddettiğini belirterek, Tahran’ın nükleer programı konusunda anlaşmaya varılana kadar bu adımı atmayacağını bildirdi.

Trump, "Nükleer silaha sahip olamazlar" diyerek, İran hükümetinin nükleer silah edinme gayretlerine kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı. ABD ile İran arasındaki gerginlik, petrol fiyatlarını yükseltirken Trump’ın popülaritesini de düşürdü. Cumhuriyetçiler, ABD ara seçimleri öncesinde düşen oy oranlarından Trump'ı sorumlu tuttu.

PENTAGON SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

Pentagon’un, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini kırmak için “kısa ve şiddetli” saldırılar hazırladığı belirtildi. ABD’nin, rejimi müzakere masasına geri dönmeye zorlamadan önce altyapıyı hedef alan planlar üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Axios’un haberinde, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'da olası bir askeri harekatla ilgili yeni planlar hakkında ABD Başkanı Donald Trump'a perşembe günü brifing vereceği bildirildi.

Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, danışmanlarına İran’a yönelik uzun süreli bir abluka hazırlığı yapmaları talimatını verdi. İsimlerinin gizli kalması koşuluyla gazeteye demeç veren ABD'li yetkililer, bombalamalara yeniden başlamanın ya da çatışmaya tek taraflı olarak son vermenin, ablukanın sürdürülmesinden daha fazla risk taşıdığı değerlendirmesini yaptı. Yeni bir bombalama harekatının, İran’ın Körfez’deki komşu ülkelerini insansız hava araçları ya da füzelerle hedef almasına yol açabileceği ifade edildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper

ÇATIŞMANIN ABD'YE MALİYETİ 25 MİLYAR DOLAR

Pentagon çarşamba günü yayımladığı açıklamada, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı hava saldırılarından bu yana geçen 2 ayda savaş maliyetinin 25 milyar dolara ulaştığını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı’nın mali işler sorumlusu Jules Hurst, harcamaların büyük bölümünün mühimmat alımından kaynaklandığını söyledi. Hurst, bu tutarın ayrıca bakım ve ekipman yenileme giderlerini de içerdiğini ekledi.

HARK ADASI’NDA DEPOLAMA KRİZİ

Trump, salı günü enerji sektörü yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, İran limanlarına uygulanan abluka devam ederken Amerikalılar üzerindeki etkinin nasıl en aza indirileceği ele alındı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran’ın satılmayan petrolünü depolamakta zorlanması nedeniyle günde yaklaşık 170 milyon dolar gelir kaybına uğramak üzere olduğunu iddia ederek, "İran’ın başlıca petrol ihracat terminali olan Hark Adası, depolama kapasitesinin sınırına yaklaştı. Bu durum rejimi petrol üretimini azaltmaya zorlayacak ve günde 170 milyon dolarlık ek gelir kaybına ve İran’ın petrol altyapısına kalıcı hasara yol açacak" dedi.

Bessent ayrıca, Trump yönetiminin İran’ın “gölge bankacılık altyapısını” hedef alan ve kripto paralara erişimini engelleyen bir dizi eylemle "on milyarlarca doları sekteye uğrattığını" söyledi.

ABD, İran'ın petrol ihracat üssü niteliğindeki Hark Adası'na hava saldırıları düzenlemişti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ ORTA DOĞU’DAN AYRILIYOR

ABD'li yetkililer, dünyanın en büyük savaş gemisi USS Gerald Ford’un Orta Doğu’dan ayrılacağını duyurdu. Gemi denizde 10 ay geçirdikten sonra bu hamle geniş çapta bekleniyordu. USS Ford'un geri çekilmesi kararı, ABD’nin İran'a karşı ateş gücünün önemli ölçüde azalması anlamına geliyor. USS George HW Bush ve USS Abraham Lincoln uçak gemileri, bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.