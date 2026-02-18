ABD-İran savaşına adım adım: İsrail ile ortak harekat... 'Büyük saldırı yaklaştı'

Haberin Devamı

ABD’de Donald Trump yönetiminin İran ile “büyük bir savaşa yaklaştığı” ve bunun “haftalarca sürebilecek tam teşekküllü” bir saldırı olabileceği iddia edildi.

Amerikan haber platformu Axios’un ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin Orta Doğu’da İran ile “büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği” öne sürüldü.

“HAFTALARCA SÜREBİLECEK TAM TEŞEKKÜLLÜ OPERASYON”

Haberde, “ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği” ileri sürüldü. Söz konusu saldırının muhtemelen “ortak ABD-İsrail harekâtı” şeklinde gerçekleşebileceği iddia edildi.

Ayrıca, “150’den fazla ABD askeri kargo seferi, Orta Doğu’ya silah sistemleri ve mühimmat taşıdı. Sadece son 24 saatte F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağı daha bölgeye doğru yola çıktı.” ifadelerine yer verildi.

“GÜNLER İÇİNDE SAVAŞ SENARYOSU”

Haberde, iki İsrailli yetkiliye dayandırılan bilgilere göre İsrail hükümetinin İran’da rejim değişikliği ile nükleer ve füze programlarının hedef alınmasını savunduğu belirtildi. İsrail tarafının “günler içinde bir savaş senaryosu için hazırlandığı” öne sürüldü.

Öte yandan bazı ABD’li kaynakların, olası bir saldırı öncesinde Washington’un daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceği yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

Trump’a yakın ismi açıklanmayan bir danışmanın ise “gelecek birkaç haftada saldırıya ilişkin yüzde 90 ihtimal bulunduğu” iddiasını dile getirdiği kaydedildi.

Haberde yer alan iddialara ilişkin Washington ya da Tahran’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HÜRMÜZ'DE ORTAK TATBİKAT

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan "Deniz Güvenlik Kuşağı" adlı tatbikat yarın Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde icra edilecek.

Tatbikat, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Deniz Güvenlik Kuşağı tatbikatının Sözcüsü Tuğamiral Hasan Maksudlu, "Bu tatbikatın temel amacı Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda güvenliği ve sürdürülebilir denizcilik etkileşimlerini geliştirmektir." dedi.

İranlı komutan, "Deniz güvenliğini ve emniyetini tehdit eden faaliyetlere karşı koymak için ortak eylemlerde yakınlaşma ve koordinasyon sağlamak, özellikle ticari gemilerin ve tankerlerin korunması ve deniz terörizmiyle mücadele, bu ortak tatbikatın temel odak noktalarından bazılarıdır." ifadelerini kullandı.

Tatbikata katılan Rus filosunun komutanı Alexei Sergeev de "Herhangi bir bölgede ortak tatbikatlar yapmaya hazırız. Buna, her iki taraftan gemi ve botlarla gerçekleştirilecek terörle mücadele operasyonları gibi özel tatbikatlar da dahildir." değerlendirmesinde bulundu.

İran, Rusya ve Çin, "Deniz Güvenlik Kuşağı" adıyla ilki Aralık 2019'da olmak üzere her yıl söz konusu bölgede tatbikat yapıyor.