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ABD-İran savaşı ticareti vurdu: Gemilerin bekleyişi sürüyor

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#ABD#İran#Hürmüz
ABD-İran savaşı ticareti vurdu: Gemilerin bekleyişi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 11:00

ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki bazı yük gemileri İran’ın Keşm ile Larek Adası arasında bekliyor.

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ABD ile İran arasında 7 Temmuz’dan itibaren tekrar başlayan karşılıklı saldırılar Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini olumsuz yönde etkiledi.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemi sayısı 6’ya kadar düşerken, birçok gemi saldırı tehdidi nedeniyle bekleyişini sürdürüyor.

AA ekibi, ABD tarafından sık sık saldırılar düzenlenen İran’ın bölgedeki en büyük adası Keşm ile Larek Adası arasında demir atan ticari gemileri görüntüledi.

Bölgedeki gemiler hem ABD hem İran’ın saldırı tehdidi nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan geçemiyor.

Açıkta demir atan bazı gemilere İran kıyılarından gıda malzemesi taşınıyor.

Ticari gemiler hareketsiz şekilde beklerken, kaçakçılıkta kullanılan küçük teknelerin faaliyetlerini saldırı tehdidine rağmen sürdürdüğü görülüyor.

Hürmüz Boğazı’na kıyısı olan İran ve Umman, Boğaz'daki gemilerin güvenli rotadan geçmesi için görüşmelerine ise devam ediyor.

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Görüşmelerin son aşamaya geldiği ve yakın zamanda İran ve Umman tarafından bölge ülkelerine, üzerinde uzlaşıya varılan yeni güvenli rota hakkında bilgi verileceği belirtiliyor.

Güvenli rotanın ilan edilmesinin ardından Boğaz'da bekleyen gemilerin saldırı tehdidi olmadan Basra Körfezi’ne giriş ve çıkış yapabileceği düşünülüyor.

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#ABD#İran#Hürmüz

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