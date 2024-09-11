ABD: İran, Rusya’ya balistik füze verdi

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Rusya’nın Ukrayna’da savaşı devam ettirebilmesi için giderek daha çok İran ve Kuzey Kore desteğine sırtını dayadığını öne süren Blinken, şunları söyledi: “Düzinelerce Rus askeri personeli Fetih-360 balistik füze sistemini kullanma konusunda İran’da eğitim aldı.” Bu füzelerin haftalar içerisinde Rusya tarafından Ukrayna’da kullanılacağını iddia eden Blinken, Rusya’nın elinde kendi balistik füzeleri olduğunu ancak bu kısa menzilli İran füzeleriyle birlikte Rusya’nın Ukrayna’ya saldırabilmek için elindeki alternatiflerinin artacağını vurguladı. Rus-İran iş birliğinin “Avrupa’nın güvenliğini tehdit ettiğini” öne süren Blinken, “Bu, İran’ın istikrarsızlaştırıcı etkisinin Ortadoğu’nun çok ötesine uzandığını gösteriyor” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise yaptığı açıklamada ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’nın İran’a yaptırımlar uygulayacağını duyururken bu yaptırımlardan birinin Avrupa ve Birleşik Krallık hava sahasını İran havayollarına kapatmak olacağını belirtti.