×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD: İran, Rusya’ya balistik füze verdi

Güncelleme Tarihi:

#İran#RUSYA#FÜZE
ABD: İran, Rusya’ya balistik füze verdi
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Londra’da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile ortak basın toplantısı sırasında İran’ın Rusya’ya balistik füze sevkettiğini söyledi.

Haberin Devamı

 

Rusya’nın Ukrayna’da savaşı devam ettirebilmesi için giderek daha çok İran ve Kuzey Kore desteğine sırtını dayadığını öne süren Blinken, şunları söyledi: “Düzinelerce Rus askeri personeli Fetih-360 balistik füze sistemini kullanma konusunda İran’da eğitim aldı.” Bu füzelerin haftalar içerisinde Rusya tarafından Ukrayna’da kullanılacağını iddia eden Blinken, Rusya’nın elinde kendi balistik füzeleri olduğunu ancak bu kısa menzilli İran füzeleriyle birlikte Rusya’nın Ukrayna’ya saldırabilmek için elindeki alternatiflerinin artacağını vurguladı. Rus-İran iş birliğinin “Avrupa’nın güvenliğini tehdit ettiğini” öne süren Blinken, “Bu, İran’ın istikrarsızlaştırıcı etkisinin Ortadoğu’nun çok ötesine uzandığını gösteriyor” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise yaptığı açıklamada ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’nın İran’a yaptırımlar uygulayacağını duyururken bu yaptırımlardan birinin Avrupa ve Birleşik Krallık hava sahasını İran havayollarına kapatmak olacağını belirtti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#RUSYA#FÜZE

BAKMADAN GEÇME!