ABD-İran hattında teklif reddi döngüsü

ABD ve İran arasında 7 Nisan’da başlayan ateşkesin; müzakerelerin sonuçsuz kalması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinde konuyla ilgili bir gelişme yaşanmaması savaşın yeniden başlama riskini artırdı. Washington ve Tahran arasında bir süredir karşılıklı iletilen teklifler üst üste reddedilirken, İran basını, Washington’ın savaşın sona erdirilmesi için İran’ın sunduğu 14 maddelik teklifi de reddettiğini yazdı. İran’ın teklifinin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığının aktarıldığı haberde, “Bu süreçte ilk aşama, tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak. İran’ın şartları karşılandığı takdirde ise nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacaktır” denilirken ABD’nin özellikle nükleer konuda “baskıcı tutumunu” sürdürdüğü kaydedildi.





‘İRAN SÖZÜNDEN DÖNDÜ’

ABD Başkanı Trump ise dün İran’ın sunduğu son teklifin “daha ilk cümlesinden kabul edilemez” olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin nükleer program konusundaki duruşundan geri adım attığını savundu. İran’ın nükleer faaliyetleri tamamen sonlandırmayı daha önce kabul ettiğini, aksi bir durumu içeren metinlerin devamını dahi okumayacağını ifade eden Trump, Tahran’ın zenginleştirilmiş uranyumu teslim etme sözünden döndüğünü ancak eninde sonunda bunu kabul etmek zorunda kalacağını ileri sürdü.

İSRAİL ALARMDA

Trump’ın, Çin ziyaretinin ardından İran’a saldırıları yeniden başlatma olasılığı nedeniyle İsrail yönetimi ve ordu komuta kademesinin hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağı öne sürüldü. ABD merkezli Axios’a konuşan İsrailli bir yetkili, Trump’ın İran’a saldırıları yeniden başlatma kararı alması halinde bunun İsrail ordusuyla koordineli gerçekleştirileceğini belirtti. İsrailli yetkili, Trump’ın hafta sonu söz konusu kararı alabileceğini, İsrail yönetimi ve ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını iddia etti.

İRAN DRON EKİBİNİN BAŞINA ÖDÜL KOYDULAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nda Kudüs Gücü birimine bağlı dron üretim sorumlularının peşine düştü. Bakanlık, insansız hava araçlarının testi, geliştirilmesi ve tedarikinde rol oynayan Kimia Part Sivan Şirketi (KIPAS) bünyesindeki 6 kritik isim hakkında bilgi verenlere ödül taahhüt etti. Ulusal güvenlik ödülleri programı kapsamında yapılan açıklamada; bu kişiler, ortakları ya da finansal ağlarına dair istihbarat paylaşanlara 15 milyon dolara kadar ödül verilebileceği belirtildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, savaşta İran ordusuna büyük zarar vermelerine rağmen Hürmüz Boğazı üzerinde Tahran kontrolünün sürdüğünü söyledi. İran, barış için Boğaz’daki egemenliğinin tanınmasını istiyor.