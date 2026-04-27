ABD-İran hattında ikinci tur krizi

ABD Başkanı Donald Trump’ın “boş yere 18 saatlik yol gidemeyiz” diyerek ABD’li yetkilileri İran heyeti ile görüşmek üzere Pakistan’a göndermekten vazgeçmesi, İran savaşında diplomatik sürecin gidişatına ilişkin endişeleri arttırdı. AP ajansına konuşan Pakistanlı yetkililer, İslamabad yönetiminin Trump’ın kararı sonrası görüşmeleri tekrar canlandırmak için yoğun çaba harcadığını ifade ederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de dün akşam saatlerinde tekrar İslamabad’a gitti. İranlı Bakan İslamabad’ın ardından da dün akşam saatlerinde üst düzey görüşmelerde bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

SÜREÇ NETLEŞMİYOR

ABD ve İran arasında yapılması planlanan ikinci tur görüşmelerin etrafındaki pus dağılmak bilmiyor. Önceki hafta İran’ın, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki karşı ablukası ve tehditlerini gerekçe göstererek “İslamabad’da gitmiyoruz” demesiyle akamete uğrayan süreç, önceki gün de Trump’ın, “Bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık öylece oturup boşa konuşmak için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız” diyerek özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’i masadan çekmesiyle yine bilinmezliğe sürüklendi. Pakistanlı yetkililerin ise diyalog zemininin tekrar oluşturulması için çaba sarf ettiği belirtiliyor. Belirsizlik ortamında dün Umman’da görüşmeler yapan Arakçi, dün akşam saatlerine yine İslamabad’daydı.

UMMAN’A TEKLİF İDDİASI

Arakçi, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile başkent Muskat’ta bir araya geldi. AP’ye konuşan kaynaklar İran’ın Hürmüz Boğazı’nın statüsüyle ilgili bir teklifte bulunduğunu belirtti. Teklifin içeriği ve Umman’ın yaklaşımının ne olduğu aktarılmazken, Tahran yönetimi Hürmüz’ün iki kıyıdaş ülke İran ve Umman tarafından idare edilmesini ve geçişlerden ücret almayı talep ediyor.

İSLAMABAD’A DÖNDÜ

Arakçi dün akşam saatlerinde tekrar İslamabad’a dönerek buradaki görüşmelerini sürdürdü. İran’ın olası görüşmelerin ilk turun aksine yüz yüze değil dolaylı olmasında ısrarcı olduğu kaydedilirken, uzmanlar sürecin kırılgan ve dalgalı ilerleyeceğini, ancak ateşkesin korunmasının tarafların çatışmayı sonlandırma isteğine işaret ettiğini değerlendiriyor.