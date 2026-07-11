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ABD - İran hattında arabulucular devrede

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#ABD-İran Gerilimi#Katar Arabuluculuk#Trump Görüşme Talebi
ABD - İran hattında arabulucular devrede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 07:00

HÜRMÜZ Boğazı’nda üç ticari tankerin hedef alınmasının ardından Washington ve Tahran hattında gerilim tırmanırken, arabulucular krizin daha da büyümesini önlemek için devreye girdi.

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ABD merkezli Axios’a göre başta Türkiye olmak üzere Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan’dan yetkililer, çarşamba günü “durumu sakinleştirmek amacıyla” hem ABD hem de İran yetkilileriyle çok sayıda telefon görüşmesi yaptı. Haberde, öncelikli hedefin tarafları gerilimi azaltma konusunda uzlaştırmak ve ardından teknik heyetler arasında yeni müzakere turunun tarihini belirlemek olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İran’ın kendilerinden görüşmeleri devam ettirmelerini talep ettiğini iddia etti. Trump mesajında, “Bunu kabul ettik ama ABD ateşkesin sona erdiğini açık bir şekilde bildirdi” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı ise Trump’ın açıklamalarını yalanladı ve “ABD’ye görüşme talebinde bulunmadık” dedi. İran basını da Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere bugün Umman’a gideceğini aktardı. 

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#ABD-İran Gerilimi#Katar Arabuluculuk#Trump Görüşme Talebi

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