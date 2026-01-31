×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD-İran geriliminde dikkat çeken iddialar! Saldırıya saatler mi kaldı? 'Artık neredeyse kesin'... Suudi Arabistan'dan Trump'a uyarı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 14:16

ABD Başkanı Donald Trump’ın “anlaşma olmazsa ne olacağını göreceğiz” sözlerinin ardından, İran'a yönelik saldırının ne zaman yapılacağının Washington’da, konuşulduğu iddia edildi. ABD'li yetkililer, bölgedeki müttefik bir ülkeye saldırının gününe ilişkin bilgi verdiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran'a yönelik "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." tehdidinin ardından yeni iddialar gündeme geldi.

ABD'li askeri kaynaklara dayandırılan bir haberde, İran'a yönelik saldırının pazar günü gerçekleşeceği iddia edildi.

"MÜTTEFİK BİR ÜLKE BİLGİLENDİRİLDİ"

Drop Site News'te yer alan iddiaya göre üst düzey ABD’li yetkililer, Trump’ın hafta sonu İran’a yönelik bir saldırıya izin verebileceği ihtimali konusunda bölgedeki müttefik bir ülkeyi bilgilendirdiğini söyledi. ABD'li yetkililer, Trump'ın emir vermesi halinde saldırının en erken pazar günü başlayabileceğini belirtti.

ABD-İran geriliminde dikkat çeken iddialar Saldırıya saatler mi kaldı Artık neredeyse kesin... Suudi Arabistandan Trumpa uyarı

Haberin Devamı

Saldırıların pazar gününden itibaren başlayabileceği öne sürülen haberde, iki üst düzey Arap istihbarat yetkilisinin, ABD'nin "yakında" bir saldırı düzenleyebileceği yönünde bilgi aldıklarını söylediği yer aldı.

HEDEF REJİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

Trump yönetimine Ortadoğu politikalarında gayri resmi danışmanlık yaptığı belirtilen eski bir istihbarat yetkilisi, meselenin artık nükleer ya da balistik füze programlarıyla sınırlı olmadığını, doğrudan rejim değişikliğinin hedeflendiğini öne sürdü.

İstihbarat yetkilisi, Trump yönetimindeki hâkim olan düşüncenin, başarılı bir saldırının halkı yeniden sokaklara dökeceği ve böylece hükümetin devrilmesini tetikleyebileceği yönünde olduğunu söyledi.

“DİPLOMASİ GERİDE KALDI”

Haber kanalı İran International’da yer alan bir haberde, Washington'da İran'a yönelik askeri seçeneğin öne çıktığı iddia edildi. İddiaya göre Batılı bir kaynak, İran’a yönelik saldırının Washington'da “artık neredeyse kesin” olarak görüldüğünü öne sürdü.

ABD-İran geriliminde dikkat çeken iddialar Saldırıya saatler mi kaldı Artık neredeyse kesin... Suudi Arabistandan Trumpa uyarı

İran International’a konuşan Batılı kaynağa göre, ABD yönetimi İran ile diplomasi sürecini fiilen geride bırakmış durumda. Kaynak, askeri harekâtın artık bir ihtimal değil, Washington tarafından zamanlaması tartışılan bir karar olarak ele alındığını belirtti.

Haberin Devamı

Masadaki operasyon planını “benzeri görülmemiş” olarak nitelendiren kaynak, “Bu sefer, daha önce görülmemiş türden bir saldırıyla karşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullandı.

ABD'deki son değerlendirmelere ilişkin konuşan kaynak, asıl hedefin İran’ın yönetim yapısını mümkün olduğunca zayıflatmak ve nihayetinde çökertmek yönünde olduğunu kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TRUMP'A UYARI

ABD merkezli haber sitesi Axios'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, Beyaz Saray'daki ziyareti sırasında ABD’nin İran’a yönelik olası askeri seçeneklerini görüştü.

ABD-İran geriliminde dikkat çeken iddialar Saldırıya saatler mi kaldı Artık neredeyse kesin... Suudi Arabistandan Trumpa uyarı

Haberde, Prens Halid bin Salman'ın, ABD Başkanı Donald Trump’a İran konusunda kritik mesajlar gönderdiği öne sürüldü. İddiaya göre Salman, Trump’ın İran’a yönelik tehditlerini hayata geçirmemesi durumunda Tahran yönetiminin daha da güçleneceğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Prens Halid bin Salman'ın gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine yer aldı.

Suudi Arabistan, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları için hava sahasını kullandırmayacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, İran’ın egemenliğine saygı vurgusu yapılmış ve diplomatik çözüm mesajı verilmişti.

Gözden KaçmasınOrta Doğuda savaş çanları çalıyor ABD İran’a saldırır mı Bölgeyi ne bekliyor Uzmanlar Hürriyete değerlendirdiOrta Doğu'da savaş çanları çalıyor! ABD İran’a saldırır mı? Bölgeyi ne bekliyor? Uzmanlar Hürriyet'e değerlendirdiHaberi görüntüle

TATBİKAT ÖNCESİ CENTCOM’DAN UYARI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda tatbikat gerçekleştirecek İran Devrim Muhafızları Ordusu’na tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu.

ABD-İran geriliminde dikkat çeken iddialar Saldırıya saatler mi kaldı Artık neredeyse kesin... Suudi Arabistandan Trumpa uyarı

Haberin Devamı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabında yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yarın Hürmüz Boğazı'nda başlatacağını duyurduğu iki günlük gerçek mühimmatlı deniz tatbikatına ilişkin uyarılarda bulunuldu. Tatbikatın, uluslararası deniz trafiğini riske atmayacak şekilde, ‘güvenli ve profesyonel’ standartlarda gerçekleştirilmesi talep edildi.

Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi için önemli bir ticaret koridoru olduğu hatırlatılan açıklamada, “Her gün yaklaşık 100 ticari gemi bu dar boğazdan geçiş yapmaktadır” bilgisine yer verildi. ABD güçlerinin, İran'ın uluslararası hava sahası ve sularındaki operasyon haklarını tanıdığı, ancak bölgedeki ABD unsurlarına, müttefiklere veya ticari gemilere yönelik güvensiz davranışların çatışma riskini artıracağı vurgulandı.

Gözden Kaçmasınİstanbuldaki kritik görüşme dünya basınında: Önde gelen arabulucu Türkiye doğrudan temas kurabiliyorİstanbul'daki kritik görüşme dünya basınında: Önde gelen arabulucu 'Türkiye doğrudan temas kurabiliyor'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İran#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!