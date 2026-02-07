ABD-İran endişesi İngiltere'yi harekete geçirdi: F-35'ler bölgeye gönderildi

Haberin Devamı

İngiltere, ABD'nin İran'a saldırabileceği ve bölgeyi daha geniş bir çatışmaya sürükleyebileceği endişeleri üzerine harekete geçti.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, Londra'nın yönetiminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yakınındaki Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Ağrotur Hava Üssü’nün güvenliğini artırdığını yazdı.

AĞROTUR ÜSSÜ'NE F-35 TAKVİYESİ

Gazetenin aktardığına göre, bölgedeki gerilimin artması ihtimaline karşı İngiltere'deki RAF Marham Üssü'nden altı adet F-35 hayalet savaş uçağı havalanarak Ağrotur Hava Üssü’ne konuşlandırıldı. Uçakların, GKRY yakınındaki Ağrotur Hava Üssü'nü ve İngiltere’nin bölgedeki üslerinin çevresinin savunmak amacıyla görevlendirildiği belirtildi.

İngiliz ordusunun üs güvenliğini düzenli olarak gözden geçirdiği, bu kapsamda güvenlik unsurlarının sayısının artırıldığı kaydedildi.

TYPHOON’LARLA ORTAK GÖREV

F-35’lerin, halihazırda GKRY yakınında bulunan ve Irak ile Suriye üzerinde görev yapan RAF Typhoon savaş uçaklarına katılacağı bildirildi.

Savunma amaçlı konuşlandırılan F-35’lere karşılık, Typhoon’ların Suriye'de DAEŞ'e karşı yürütülen ”Shader Operasyonu" kapsamında bölgede kalıcı olarak konuşlu olduğu vurgulandı.

Geçen ay da, artan bölgesel gerilimleri gerekçe gösteren Katar hükümetinin talebi üzerine, İngiltere-Katar ortak 12’nci Filo’ya ait dört Typhoon uçağı Katar’a gönderilmişti.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

ABD VE İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin "iyi bir başlangıç" ​​olduğunu söyledi.

Erakçi, ABD ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, "Bakış açılarımız birbirimize iletildi, bu çok önemliydi. Endişelerimiz, çıkarlarımız ve İran halkının hakları iletildi. Çok iyi bir atmosferde gerçekleşti ve karşı tarafın görüşleri de dinlendi." dedi.

Müzakere heyetlerinin istişareler için ülkelerine döneceğini aktaran Erakçi, "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç oldu. İstişare edildikten sonra görüşmelerin nasıl devam ettirileceğine dair bir karar verilecek. Görüşmelerin devam ettirilmesi ilkesinde bir fikir birliği olduğu görülüyor. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Hemen yargıda bulunmak istemiyorum fakat görüşmeler bu şekilde devam ederse, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çerçeveye ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, Haziran 2025'te müzakereler devam ederken İsrail ve daha sonra ABD tarafından saldırıya uğradıklarına işaret ederek, "Öncelikle bu güvensizliğin üstesinden gelmeli ve müzakereler için bir çerçeve belirlemeliyiz." diye konuştu.

Erakçi, "Bence iyi bir başlangıçtı ve iyi bir şekilde devam edebilir ancak bu karşı tarafa ve elbette Tahran'da alınacak kararlara bağlı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman’ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve İran’ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü bir şekilde gösterdiğini belirtti.

Maskat'taki ilk görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna ile çok, çok iyi görüşmeler yaptık, aynı şekilde İran'la da çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar." dedi.

Trump, İran'a karşı büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini hatırlatarak, "Yakında orada olacak. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

ABD'nin gerekli adımı atacağını ama acele etmelerini gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayan Trump, "Venezuela'yı hatırlarsanız, bir süre beklemiştik ve acelemiz yok. Bolca zamanımız var. İran'la çok iyi görüşmeler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'den oluşan ABD müzakere ekibinin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmeyi "yüksek temsilciler" arasında yürütülen görüşmeler olarak tanımlayarak, "Anlaşma olmazsa sonuçların çok sert olacağı açık. Buna göre herkes kartlarını biliyor." dedi.

İran ile kabul edilebilir koşullarda bir anlaşma sağlandığını görmeyi çok istediğini aktaran Trump, "Ama her şeyden önce, nükleer silah olmayacak." diye konuştu.

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk aylarında, Tahran yönetiminin halihazırda müzakere edilen koşullara şimdiki gibi olumlu yaklaşsaydı "iki ülke arasında çoktan anlaşma olacağını" iddia ederek, "Şu anda, anlaşma için öncesinden çok daha istekliler." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin sonuçlarını görmek gerektiğini vurgulayan Trump, tarafların haftaya yeniden bir araya gelmeyi planladığını kaydetti.