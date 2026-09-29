ABD-İran arasında New York’ta müzakere trafiği

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin BM Genel Kurulu için geldiği New York’tan henüz ayrılmaması dikkati çekerken Reuters’a konuşan bir yetkili, Katarlı heyetin Arakçi ve ABD tarafıyla ayrı görüşmeler yapacağını söyledi. İran medyası da görüşmede son teklifler ile mevcut duruma ilişkin görüşlerin ele alınacağını duyurdu. AP’ye konuşan iki yetkili ise arabulucuların Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılması, ABD ablukasının sona erdirilmesi ve ardından yaptırımların kaldırılmasını içeren kapsamlı bir taslak üzerinde çalışıldığını belirtti. Yetkililer, Trump’ın açıklamalarına rağmen ABD’nin öneriyi resmi olarak reddetmediğini ve bunun bir müzakere taktiği olabileceğine inanıyor.

‘TAHRAN’IN İKİ HAFTASI KALDI’

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Fox News’e verdiği demeçte, İran’ın Çin’e gönderilmek üzere denizde yaklaşık 15 milyon varil petrolü kaldığını ve teslimatların ardından Tahran’ın muhtemelen iki hafta içinde ticaret yapacak hiçbir şeyi kalmayacağını öne sürdü. Bessent, ekonomik baskının İran’ı anlaşma aramaya ittiğini savundu. Tahran’ın “dünyadan izole” haline geldiğini belirten Amerikalı bakan “Bir dahaki sefere anlaşma yapılırsa buna uyacaklar, çünkü diz çökmüş durumdalar” dedi.