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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 05:18 | Son Güncelleme:

ABD-İngiltere savunma bakanları görüştü

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ABD-İngiltere savunma bakanları görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya gelerek iki ülke arasındaki "özel ilişki kurma çabalarını" ve Afganistan'dan çekilmenin yanı sıra Orta Doğu'da devam eden ortak operasyonları ele aldı.

Görüşme sonrasında Pentagon'dan yapılan açıklamada, iki bakanın dünya çapında çok çeşitli güvenlik sorunlarına çözüm bulmak için transatlantik iş birliğinin ve karşılıklı yükümlülük paylaşımının önemine dikkat çektiği bildirildi.

Pentagon açıklamasında, "Görüşmede ayrıca Avrupa ve Hint-Pasifik bölgesi odaklı stratejik rekabet, Orta Doğu'da devam eden operasyonlar ve Afganistan'dan çekilme konuları ele alındı. Bakan Austin, Ulusal Savunma Stratejisi de dahil olmak üzere ABD'nin stratejik kuvvet incelemelerine ilişkin istişarelerde bulunmayı taahhüt etti." denildi.

Bakan Wallace'ın ülkesinin savunma modernizasyonuna yönelik yatırımlarının altını çizdiği vurgulanan açıklamada, Wallace'ın İngiltere'nin Hint-Pasifik bölgesine daha fazla odaklandığını kaydettiği belirtildi.

İki bakanın ABD-İngiltere savunma iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, bakanların ABD-İngiltere Uçak Gemisi Operasyonları ve Deniz Enerjisi Projeksiyonu Konusunda Geliştirilmiş İş Birliğine İlişkin Mutabakatı bir yıllığına uzatarak imzaladıkları kaydedildi.

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