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Haber Giriş: 09.08.2020 - 18:10,Son Güncelleme:

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Hong Kong açıklaması

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ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Hong Kong açıklaması
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ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri bakanları, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinden muhalefet adaylarının men edilmesi, söz konusu seçimlerin ertelenmesi ve burada Ulusal Güvenlik Yasası'nın uygulanması nedeniyle endişeli olduklarını bildirdi.

Söz konusu 5 ülkenin Dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak açıklamada, "ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri bakanları olarak, Hong Kong yönetiminin, Yasama Konseyi seçimlerinden muhalefet adaylarını haksız bir şekilde men etmesinden ve bu seçimleri ertelemesinden dolayı endişeliyiz." ifadesine yer verdi.

Bu eylemlerin, Hong Kong'un istikrar ve refahı için gerekli olan demokratik süreci baltaladığına işaret edilen açıklamada, "Pekin yönetiminin, Hong Kong halkının temel hak ve özgürlüklerini sarsan Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygulamasından da derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Hong Kong halkının, adil ve güvenilir seçimler yoluyla Yasama Konseyi üyelerini seçme beklentilerinin desteklendiğine işaret edilerek, "Hong Kong yönetimini, seçimlerden men edilen muhalefet adaylarına tekrar haklarını vermeye davet ediyoruz. Böylece seçimler, insanların demokratik hak ve özgürlüklerini uygulamalarına müsait bir ortamda yapılabilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Hong Kong yönetimine bir an önce Yasama Konseyi Seçimleri yapma çağrısında da bulunuldu.

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