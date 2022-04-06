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ABD ile Tayvan'dan 95 milyon dolarlık silah anlaşması

#Tayvan#ABD#Dünya
ABD ile Tayvandan 95 milyon dolarlık silah anlaşması

ABD, bir süredir gündemde olan silah anlaşmasını onaylayarak, Tayvan’a 95 milyon dolarlık Patriot hava savunma sistemi desteği vereceğini açıkladı.

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ABD ile Tayvan arasında 95 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldı. Anlaşma, ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasından bu yana yapılan 3. silah anlaşması olarak kayda geçti. ABD’nin Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın (DSCA) dün yaptığı açıklamada, anlaşmanın Patriot hava savunma sistemlerinin teknik ve ekipman desteğine yönelik olduğu belirtildi. Anlaşmanın detaylarında, "Bölgesel, politik ve askeri dengenin sağlanmasına katkıda bulunacak ve füzelerin hava operasyonlarına hazır hale gelmesi garanti altına alınacak" denildi.

TAYVAN'DAN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Yapılan satışın onaylanmasının hemen ardından Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Tayvan İlişkiler Yasasına bağlı kalarak Tayvan’ın savunmasına katkıda bulunmasının gurur verici olduğu vurgulandı. Açıklamanın devamında, savunma silahları satışının ABD’nin Tayvan’ın savunma güvenliğine verdiği önemi göstermektedir notu düşüldü ve son anlaşmanın ABD ile olan ilişkilerin gücü açısından önem arz ettiği bildirildi.

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Tayvan Dışişleri Bakanlığından, imzalanan anlaşmanın ardından yapılan açıklamada, ABD’nin Tayvan’ın savunma yeteneklerine olan yüksek saygısını tam olarak gösterdiği ifade edildi.

Tayvan, Şubat ayında ABD ile Patriot hava savunma sistemlerini kapsayan 100 milyon dolarlık başka bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma ile birlikte Tayvan, Uluslararası Mühendislik Servis Programı (IESP) ve Saha Gözetleme Programına (FSP) dahil edilmişti.

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#Tayvan#ABD#Dünya

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