MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD ile Slovenya arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandı
GeriDünya ABD ile Slovenya arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 22:45 | Son Güncelleme:

ABD ile Slovenya arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD ile Slovenya arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandı
Abone Olgoogle-news

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD ile Slovenya, enerji güvenliği ve diplomatik ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirecek olan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Anlaşması imzaladı." ifadesi kullanıldı.

ABD adına imzayı Silahlanma Denetleme ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Christopher Ford, Slovenya adına ise Slovenya Altyapı Bakanı Jernej Vrtovec attı.

Anlaşmanın, iki ülke arasında sivil nükleer enerji alanında iş birliği, hükümetler, endüstri, laboratuvar ve akademik kurumlar arasındaki angajmanı geliştirmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada, ABD ile Slovenya'nın 1975'ten beri nükleer iş birliği yaptığı hatırlatıldı. Slovenya'da Krsko'daki Westinghouse nükleer tesisleri ABD ortaklığında yapılmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle