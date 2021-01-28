ABD ile Rusya füzesiz kavga edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Joe Biden ile önceki gün ABD’nin yeni başkanı sıfatıyla ilk telefon görüşmesini yaptı. Görüşme sonrasında Rusya’da START-3 nükleer silahların kısıtlanması anlaşmasının 5 yıl uzatılmasıyla ilgili süreç hızlandı.

RUSYA’DAN HIZLI ONAY

Washington yönetimi beş gün önce START-3 anlaşmasını uzatmaya hazır olduğu mesajını vermişti. İşte Biden ile telefon görüşmesi sonrasında Putin, 2026 yılına kadar geçerliliği uzatılacak START-3 anlaşmasını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya onay için gönderdi. Duma, bir saat gibi kısa bir sürede anlaşmanın uzatılmasına onayladı. Rusya’da olduğu gibi ABD Kongresi’nin de füze anlaşmasının uzatılmasını onaylaması gerekiyor. Rusya ile ABD’nin en fazla 700 kıtalararası füzeyi birbirine yöneltmesine izin veren anlaşmanın süreci 5 Şubat 2021’de sona eriyordu.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Rusya ile nükleer silahlanma yarışını dondurma kararı alan Biden, diğer taraftan mevcut diğer sorunlar hakkında mücadeleye devam edileceğinin mesajını verdi. Beyaz Saray açıklamasında, “ABD Başkanı Biden, Rusya liderine özellikle Ukrayna konusunda Washington’un geri adım atmayacağını ve ayrıca Rus muhalif Aleksey Navalni’nin tutuklanmasını kınadıklarını iletmiştir. Biden ayrıca dünyada istikrar ve güveni bozucu davranışlarda bulunan Rusya’ya karşılık verileceğini iletmiştir” denildi.