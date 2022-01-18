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ABD ile Rusya arasında kritik 'Ukrayna' görüşmesi: Blinken'dan diplomatik çözüm çağrısı

#Ukrayna#Rusya#ABD
ABD ile Rusya arasında kritik Ukrayna görüşmesi: Blinkendan diplomatik çözüm çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatın neden olduğu gerilimi ele aldı ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken ile Lavrov görüşmede 10 Ocak’taki Stratejik İstikrar Diyaloğu, 12 Ocak’taki NATO-Rusya Konseyi toplantısı ve 13 Ocak’taki Daimi Konseyi toplantıları ele aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bakan, Ukrayna’da bulunan Rus askerlerinin bölgede yol açtığı gerilimin ortadan kaldırılması için sorunun diplomatik yollardan çözülmesinin önemini vurguladı. Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığını yineledi ve Avrupa’nın güvenliğine ilişkin herhangi bir tartışmanın, NATO müttefiklerini ve Ukrayna da dahil olmak üzere Avrupalı ortakları içermesi gerektiğinin altını çizdi.”

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yarın Ukrayna'yı ziyaret edeceği bildirildi.

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#Ukrayna#Rusya#ABD

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