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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD ile Rusya arasında aşıları kötüleme kavgası

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
ABD ile Rusya arasında aşıları kötüleme kavgası

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın istihbarat servisleri aracılığıyla Amerikan aşılarına savaş açtığını öne sürerken, Kremlin Sarayı da dünyadaki aşı tartışmalarının Rus komplosu gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price önceki gün, “Rusya, kontrolündeki haber siteleri üzerinden alışılagelmiş eski yöntemlere baş vurarak Amerika’da geliştirilen ve kullanılan CovId-19 aşılarını kötüleme kampanyası yürütüyor. Rusya yalan haberler yayarak vatandaşlarımızın sağlığı ile oynuyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise suçlamayı reddederek, “Rusya’nın Amerika’daki aşıları kötüleme kampanyası başlattığı iddiası yalan ve gerçekleri yansıtmamakta. Anlaşılan ABD’deki ilgili memurlar dünya çapında farklı aşılar hakkında devam eden tartışma ve polemikleri Rus komplosu olarak algılama yatkınlığı sergiliyor” diye tepki gösterdi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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