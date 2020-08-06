‘ABD ile PKK arasındaki anlaşma geçerli değil’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash’ın, Türkiye aleyhindeki sözlerinin sorulması üzerine şöyle devam etti:

BAE PARAVAN DEVLET

“Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet var, geçenlerde bunun bir yetkilisi, Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Arapların içişlerine karışmaması yönünde birtakım açıklamalarda bulunmuş. 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrası dünyanın bazı yerlerinde tabiri caizse paravan devletler kuruldu. Bu devletler üzerinden bazı emperyalist devletler operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan birisi de bu tür konuşmaları, boyunu aşan konuşmaları yapan bakanın mensubu olduğu devlet.”

Şentop, Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun olarak Libya’da bulunduğunun altını çizerek “Libya’da, uluslararası hukuka uygun olarak, meşru bir şekilde bulunan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bunun dışında Fransa gibi ülkeler dahil uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Libya’da bulunuyorlar.” dedi.

ANLAŞMA GEÇERSİZ

Şentop, terör örgütü PKK / YPG güdümündeki SDG’nin ABD’li bir şirketle yaptığı duyurulan petrol anlaşmasıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti: “Bu anlaşma uluslararası hukuka aykırı. Bu topraklardaki bütün milli servetler Suriye halkınındır. Bu anlaşma da geçerli değildir ama ABD gibi bir devletin, terör faaliyetli örgütle işbirliği yapması da çok üzüntü vericidir.”

POZANTI KONGRESİ’NİN 100. YILI KUTLANDI TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Pozantı Kongresi ve bir bütün olarak Milli Mücadele, milletimizin tam istiklal, tam bağımsızlık iradesinin, hürriyet sevdasının şartlar ne kadar güç ve ağır olursa olsun geçerliliğini koruduğunu ispat etmektedir” dedi. Şentop, Pozantı Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Süleyman Elban’ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Pozantı Kongresi’nin ebediyete intikal eden mensuplarını rahmetle ve minnetle andı. Şentop, Mustafa Kemal Paşa’nın, Fransızların kısmen işgal ettiği bölgedeki cepheyi düzenlemek maksadıyla Pozantı’da bir kongre toplanmasını desteklediğini anımsattı. Şentop, “Pozantı nutkunda, TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa bunu ifade eder, ‘Peygamber’in esaret tanımayan dindar ümmetinin cihat ordularına öncü olmak şerefiyle mübahi bulunan siz aziz Adanalı dindaşlarımız’ der.” Törende, Atatürk’ün buharlı kara trenle Adana’ya gelişi canlandırıldı.(DHA)