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ABD ile Kuzey Kore arasında buzları eritecek görüşme planı: 'ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya gelecek'

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#Donald Trump#Kim Jong Un#ABD
ABD ile Kuzey Kore arasında buzları eritecek görüşme planı: ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 10:01

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 2026 yılı bitmeden yüz yüze görüşmek istediği öne sürüldü. İki liderin 2026 Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi marjında bir araya gelebileceği iddia edildi.

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ABD'li yetkililere göre, Trump, Kim ile yüz yüze görüşmek istediğini ve görüşmenin kasımda Çin'in Şıncın şehrinde düzenlenecek APEC Zirvesi için gerçekleştireceği Asya ziyareti kapsamında yapılabileceğini belirtti.

Trump'ın Kim ile görüşme ihtimaline yönelik danışmanlarına talimat verdiği iddia edilirken, bir Beyaz Saray yetkilisi, olası görüşmeye ilişkin resmi hazırlık sürecinin henüz başlatılmadığını, iki liderin "uygun bir zamanda" görüşeceğini kaydetti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump 16 Ağustos'ta, Kuzey Kore lideri Kim ile sahip olduğu iyi ilişkileri gerekçe göstererek, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılmasını istemişti.

ABD ile Kuzey Kore arasında buzları eritecek görüşme planı: ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya gelecek

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Trump ile Kim, son olarak haziran 2019'da bir görüşme gerçekleştirmişti.

TRUMP: 'BEN ONU ANLIYORUM, O DA BENİ'

Başka bir açıklamasında da Trump, Kim'in kendisine saygı duyduğunu aktararak, "Ben onu anlıyorum, o da beni anlıyor. Kendisi birçok kişiden hoşlanmıyor, Biden'dan ve Obama'dan hoşlanmıyordu ancak benimle iyi bir ilişkisi var." diye konuşmuştu.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de, Haziran 2019'da Kuzey ile Güney Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'da olmak üzere 3 kez bir araya gelmişti.

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#Donald Trump#Kim Jong Un#ABD

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