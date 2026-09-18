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ABD ile Kanada arasına şimdi de AB girdi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#AB#KANADA
ABD ile Kanada arasına şimdi de AB girdi
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 07:00

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Kanada’ya ortak üyelik teklif etmesi ABD’yle bu ülke arasındaki gerginliğe bir yenisini ekledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, “gülünç” olarak nitelese de teklif için, “Eğer bunu yaparlarsa, bunun en ufak bir düşmanca hareket olduğunu düşünürsem, çok ciddi gümrük vergileri uygulayacağım ya da birçok alanda Avrupa ile ticareti durduracağım” demekten geri kalmadı. Avrupa Parlamentosu’nda açıklama yapan Kanada Başbakanı Mark Carney ise ülkesini 51. eyalet yapmak isteyen ve ticaret savaşı başlatan Trump’la polemiğe girmeyerek, “Bu ittifak olumlu bir süreçtir. Amerikan Başkanı’na cevabım budur. Daha güçlü, daha dirençli bir Kanada, ABD için daha etkili bir ortak olacaktır” dedi. Von der Leyen’in önerisi için “Bu hedefi memnuniyetle karşılıyoruz” diyen Carney, amacın kendi kendine yeterlilik değil kolektif dayanıklılık olduğunu söyledi. Kanada, teklifi ‘şiddetli bir fırtına’ ortasında ülkenin egemenliğini ve özgürlüğünü güvence altına almaya yardımcı olacak bir unsur olarak görüyor. 

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#ABD#AB#KANADA

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