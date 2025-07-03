×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD ile İran'ın müzakerelere başlayacağı iddia edildi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#Müzakere
ABD ile İranın müzakerelere başlayacağı iddia edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 17:52

ABD medyası, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerinin yeniden başlayacağını iddia etti. İddiaya göre taraflar, önümüzdeki hafta Oslo'da görüşmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

ABD'de Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, Washington ile Tahran'ın gelecek hafta Norveç'in başkenti Oslo'da nükleer görüşmeleri yeniden başlatacaklarını ileri sürdü.

Axios'a konuşan iki kaynağa göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, nükleer konulu görüşmeleri yeniden başlatmak üzere gelecek hafta Oslo'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelmeyi planlıyor.

Kaynaklar, net bir tarihin belirlenmediğini ve iki ülkenin de henüz toplantıyı kamuoyuna doğrulamadığını belirtti.

Kaynaklara göre, Witkoff ve Erakçi, ABD'nin arabuluculuğunda ateşkesle sonuçlanan İran ile İsrail arasındaki 12 günlük karşılıklı saldırılar sırasında ve sonrasında doğrudan temas halindeydi.

İddia edilen görüşme gerçekleşirse iki ülke arasında, geçen ay İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıdan bu yana ilk doğrudan görüşmeler yeniden başlamış olacak.

Haberin Devamı

Tahran, bu hafta başında İran Parlamentosundan geçen ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tüm işbirliğini askıya alan yeni bir yasayı uygulamaya koyduğunu duyurmuştu.

Erakçi, X hesabından perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ve Güvenlik Önlemleri Anlaşması'na bağlı kaldığını belirtmişti.

Gözden KaçmasınPutin ve Trump görüşecek: Saati belli olduPutin ve Trump görüşecek: Saati belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İran#Müzakere

BAKMADAN GEÇME!