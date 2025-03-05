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ABD ile Hamas arasında 'gizli' temas! İşte ele alınan konular

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#ABD#Hamas#Gazze
ABD ile Hamas arasında gizli temas İşte ele alınan konular
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 20:28

ABD yönetiminin, Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirler ve İsrail'le daha kapsamlı bir anlaşma olasılığı konularında Hamas'la doğrudan gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yetkilileri arasındaki görüşmelerde, ABD-İsrail çifte vatandaşı esirlerin serbest kalması ile Gazze Şeridi’nde daha kapsamlı bir anlaşma olasılığının ele alındığı öne sürüldü.

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ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin gizli görüşmelere ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hamas'la ilk kez doğrudan temas kurduğu kaydedildi.

'DOHA'DA HAMAS YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ'

Axios'a konuşan kaynaklar, Washington yönetimi adına görüşmeleri ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in yürüttüğünü kaydederken, Boehler'in geçen haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkilileriyle bir araya geldiğini aktardı.

Görüşmelerin İsrail-ABD çifte vatandaşlığına sahip esirlerin serbest bırakılması konusuna odaklandığını belirten kaynaklar, tüm esirlerin salıverilmesi ile uzun vadeli bir ateşkese varılması için daha kapsamlı bir anlaşma olasılığının da ele alınan konular arasında olduğunu kaydetti.

'MUTABAKAT SAĞLANAMADI'

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Kaynaklar, Trump yönetiminin Hamas'la iletişim konusunda İsrail'le istişare ettiğini, ancak Tel Aviv'in görüşmelerin muhtevasından farklı kanallar aracılığıyla haberdar olduğunu aktardı.

Söz konusu görüşmelerde herhangi bir mutabakat sağlanamadığı da vurgulandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Beyaz Saray’dan ve Hamas'tan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ESİRLERDEN 5'İ AMERİKALI

Halihazırda Gazze’de 59 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor, bunlardan beşinin Amerikan vatandaşlığının da bulunduğu belirtiliyor.

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#ABD#Hamas#Gazze

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