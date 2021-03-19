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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 01:11 | Son Güncelleme:

ABD ile Çin arasındaki kritik Alaska toplantısı başladı

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ABD ile Çin arasındaki kritik Alaska toplantısı başladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Çinli mevkidaşları ile Alaska'daki görüşmeleri başladı.

Toplantıda açıklama yapan Blinken, Çin heyeti ile Pekin'in Sincan bölgesinde Uygurlara karşı uygulamaları, Çin'in Hong Kong ve Tayvan'a yönelik politikasını gündeme getireceğini ifade etti.
Blinken, Çin'in attığı adımlarla, "küresel istikrarı sağlayan kurallara dayalı dünya düzenini tehdit ettiğini" belirtti.

Çin ile ABD kendilerine has siyasi rejimlere sahip olduğunu ifade eden Blinken, bu farklılıklara rağmen iki ülkenin iklim ve küresel ekonomi konularında ortak menfaatleri olduğunu söyledi.
Diğer taraftan Sullivan ise "Çatışma peşinde değiliz ancak sert bir rekabetten memnuniyet duyarız." mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi ise küresel istikrar konusunda ABD ve Çin'in sorumluluklarının olduğunu ifade etti.

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