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Dünya
DHA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

ABD ile Çin arasında büyük krizden dönüldü

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ABD ile Çin arasında büyük krizden dönüldü
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Çin’in uzaya fırlattığı roketin ABD'nin New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü belirtildi.

Çin ile ABD arasında bu sefer de roket krizi yaşanıyordu. Çin tarafından 5 Mayıs'ta uzaya fırlatılan insansız prototip uzay aracı Uzun Yürüyüş 5B roketi  ABD’de New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü anlaşıldı.

ABD medyası söz konusu roketin Çin'in Hainan eyaletindeki Vençang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi. ABD Uzay Kuvvetlerinin 18. Uzay Kontrol Filosu ise aracın Atlas Okyanusu’na indiğini doğruladı.

ABD'li yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir faciadan dönüldü. Kaza gerçekleşseydi, bunun telafuzu mümkün olmazdı" dedinildi.

 

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