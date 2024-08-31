ABD ile Çin 3 gün görüştü: Ukrayna’da anlaşamadılar

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Pekin temasları hemen sonrasında basına açıklama yapan Sullivan, Çin ile faydalı ancak mevcut problemlere somut çözüm getirecek ortak görüş bulamadıklarını vurgulayarak “Çin devamlı Ukrayna savaşına müzakereler yoluyla diplomasi masasında çözüm bulunması gerektiğini söylüyor ve savunuyor. Pekin’de bulunduğum üç gün boyunca işte bu diplomatik çözümü enine boyuna ele alarak görüştük ve tartıştık. Ancak maalesef somut bir plan geliştirmek mümkün olmadı. Bilindiği üzere ABD ihtilafın başından bu yana Ukrayna’nın içinde olmadığı hiçbir çözüm sürecine evet diyemeyeceği ilkesini belirledi. Sonuç olarak Ukrayna’nın kendisi nasıl bir müzakere masası görmek istediğini yine kendisi belirleyecek” ifadelerini kullandı. Sullivan’ın Pekin temaslarından sonra önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Joe Biden ile Çin lideri Şi Cinping arasında bir telefon görüşmesi yapılmasının planlandığı da Beyaz Saray tarafından anons edildi.

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ZELENSKİ’DEN DİKKAT ÇEKEN KARAR: GÖREVDEN ALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk’u görevden aldı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da “Tsentr (Merkez)” Hava Komutanlığı Komutanı Anatoliy Krivonojka’nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini geçici olarak yerine getireceği duyuruldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından birinin pazartesi günü Rusya’nın füze saldırısının püskürtüldüğü sırada düşmesinden günler sonra Zelenski’nin böyle bir karar alması dikkat çekti.