Tarihi keşif ABD ile Avustralya arasında krize neden oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Nefesler tutuldu Mucize için dakikaları sayıyorlarNefesler tutuldu! Mucize için dakikaları sayıyorlar#Fas
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Mesut Özile sürpriz talip Açıklamamız şaka değildi, bonservis ödemeye hazırızMesut Özil'e sürpriz talip! 'Açıklamamız şaka değildi, bonservis ödemeye hazırız'#Transfer
Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacakBakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak#TOKİ
MSB duyurdu 14 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi#MSB
Dört 4lük provokasyon 91 yıldır ataktaDört 4'lük provokasyon! 91 yıldır atakta#Samsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecekCumhurbaşkanı Erdoğan açacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek#Cumhurbaşkanı
Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimiDavutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi#Ahmet Davutoğlu
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişmeBüyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme#Konya
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yargıtay’dan haftalık izin kararıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay’dan haftalık izin kararı#Haftalık İzin
Günde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: Ben neyi yanlış yaptımGünde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: 'Ben neyi yanlış yaptım?'#Leon Cooperman
Ünlü isimleri buluşturan galaÜnlü isimleri buluşturan gala!#Nilgün Belgün
Klinikte rezalet İğne için genç kadının fotoğraflarını çekti, sevgilisi böyle fark ettiKlinikte rezalet! İğne için genç kadının fotoğraflarını çekti, sevgilisi böyle fark etti#Sapık
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet DinçerlerinBabası ve amcasının arası açıldı! 'O borç Mehmet Dinçerler'in'#Mehmet Dinçerler
Stadyum kapatıp nişanlanmışlardı, işler bu noktaya geldi: Çocuğumu kaçırdınStadyum kapatıp nişanlanmışlardı, işler bu noktaya geldi: Çocuğumu kaçırdın!#Kanye West
HABERLERDünya Haberleri

Tarihi keşif ABD ile Avustralya arasında krize neden oldu!

#Endeavour#ABD#Avustralya
Tarihi keşif ABD ile Avustralya arasında krize neden oldu

Tarihi öneme sahip batık gemi Endeavour'un bulunduğunu hangi ülkenin önce açıklayacağı yeni bir krize neden oldu. Avustralya, batık geminin bulunduğunu duyururken proje ortağı ABD tarafı, açıklamanın çok erken yapıldığını ve duyurunun aralarındaki ‘duyuru şartlarını içeren’ kontratın ihlali olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Avustralya Ulusal Denizcilik Müzesi (ANMM) yetkileri, dün yaptıkları açıklamada İngiliz denizci ve kaşif James Cook'un Avustralya kıtasını ve Yeni Zelanda’yı keşfettiği ünlü tarihi gemisi Endeavour’ın bulunduğunu duyurdu.

22 yıllık araştırmada AUDM ile birlikte çalışan ABD’li Rhode Island Denizcilik Arkeoloji Projesi (RIMAP) yetkilileri, açıklamanın çok erken yapıldığını belirterek aralarındaki anlaşmanın ihlal edildiğini ifade etti.

Tarihi keşif ABD ile Avustralya arasında krize neden oldu

Endeavour'un enkazının çevresinde inceleme yapan bir dalgıç

“PEK ÇOK CEVAPLANMAMIŞ SORU VAR”

RIMAP açıklamasında “Bugünkü ANMM duyurusu, RIMAP ile ANMM arasındaki bu araştırmanın yürütülmesine ve sonuçlarının kamuoyu ile nasıl paylaşılacağına ilişkin sözleşmenin ihlalidir. İncelenmekte olan gemi enkazı alanında gördüğümüz şey, Endeavour'dan beklenebileceklerle tutarlı ancak araştırma yerinde o ikonik geminin olduğunu kanıtlayacak tartışılmaz bir veri bulunamadı ve böyle bir tanımlamayı alt üst edebilecek pek çok cevaplanmamış soru var” ifadelerini kullandı.

Tarihi keşif ABD ile Avustralya arasında krize neden oldu


RAPORU, AVUSTRALYA’NIN DUYGULARI DEĞİL BİLİMSEL SÜREÇ YÖNLENDİRİR

Haberin Devamı

RIMAP, çalışma tamamlandığında yasal raporunu yayınlayacağını belirterek “Bu arada, RIMAP, İngiliz asıllı Avustralya vatandaşları ile Endeavour arasındaki bağlantıyı kabul eder, ancak RIMAP'in vardığı sonuçlar, Avustralya’nın duyguları veya siyaseti tarafından değil uygun bilimsel süreç tarafından yönlendirilecektir” dedi.

Tarihi keşif ABD ile Avustralya arasında krize neden oldu

Sidney'deki Avustralya Ulusal Denizcilik Müzesi'nde yer alan 'Endeavour'un bir kopyası

COOK VE GEMİSİ ENDEAVOUR

Avustralyalı araştırmacılar, Cook’un gemisi Endeavour’u ABD’nin Rhode Island açıklarında bulduklarını açıkladı. James Cook gemisi Endeavour‘la, 1760’lı yıllarda Avustralya’yı keşfetmiş ve kıtaya ayak basan ilk Batılı gemi olmuş, daha sonra Yeni Zelanda’yı keşfetmişti.

Gözden Kaçmasın

Fasta kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları 4. gününe girdiFas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları 4. gününe girdi! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Endeavour#ABD#Avustralya

BAKMADAN GEÇME!

Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet Dinçerlerin...

Babası ve amcasının arası açıldı! O borç Mehmet Dinçerler'in...

#Mehmet Dinçerler

BAKMADAN GEÇME!

Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

 #Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet Dinçerlerin...

Babası ve amcasının arası açıldı! O borç Mehmet Dinçerler'in...

#Mehmet Dinçerler