ABD ile askeri ve diplomatik buluşma

2009 yılından bu yana icra edilen “Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı” bugün Konya’da başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran’a kadar sürecek Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı’na ABD’nin de katılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, ABD’nin yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya da tatbikatın diğer katılımcı ülkeleri arasında yer alıyor.

HEDEF İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ev sahipliğinde Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yapılacak tatbikatta gerçeğe yakın harekât ortamında katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmeyi de hedefleyen tatbikatta savaş uçakları, helikopterler ve kurtarma timlerinin görev alması bekleniyor. Gerçek mühimmatın da kullanılacağı tatbikatta yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevleri icra edilecek.





BİDEN YÖNETİMİNDEN İLK ZİYARET

ANKARA bu hafta Washington’dan önemli bir ismi de ağırlayacak. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman, Biden yönetiminden Ankara’ya ilk ziyareti yapacak isim olacak. ABD, AB ve NATO diyaloğunun güçlü şekilde devam etmesi için yarın Brüksel’de olması beklenen Sherman, daha sonra Ankara’ya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Sherman’ın Ankara ziyaretinde hükümet ve bazı sivil toplum kuruluşları yetkilileriyle görüşeceği, iki ülke ilişkilerindeki zorluklar ve sorunlu alanlarla ilgili fikir alışverişinde bulunacağı belirtilerek, “Ziyaret sırasında NATO müttefikimizle birlikte çalışırken ABD-Türkiye ilişkilerinin önemine dikkat çekilecek” denildi. Sherman Ankara’dan sonra Güneydoğu Asya ülkelerine gidecek.

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