ABD ile Almanya arasında kavga büyüyor: Trump, yeni planı duyurdu

#Abd-Almanya İlişkileri#Trump#Merz
ABD ile Almanya arasında kavga büyüyor: Trump, yeni planı duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 09:51

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da konuşlu ABD askerlerinin durumunu değerlendirdiklerini belirtti. Trump, ABD'nin Almanya'da konuşlu birliklerinin sayısını azaltılmayı düşündüğünü kaydetti.

Trump, sosyal medya hesabından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savunmasının ardından ABD'nin bu ülkede konuşlu birliklerine ilişkin konuştu.

ABD'nin, Almanya'da bulunan askeri birliklerinin sayısını azaltma ihtimalini incelediğini ve değerlendirdiğini belirten Trump, bu konuyla ilgili kararın kısa süre içinde verileceğini bildirdi.

TRUMP VE MERZ'İN İRAN KAVGASI

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor." demişti.

Trump, kendisinin, diğer ülkelerin İran ile ilgili çok daha önce yapması gerektiği şeyi yaptığını ileri sürerek, şunları dile getirmişti:

"Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı."

Merz de ABD Başkanı Trump ile arasındaki kişisel ilişkinin kendisi açısından "iyi durumda" olduğunu ifade etmişti.

ABD ile Almanya arasında kavga büyüyor: Trump, yeni planı duyurdu

ALMANYA'DA KONUŞLU ABD BİRLİKLERİ

Almanya'da 37 bin civarında ABD askeri görev yapıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde 40 kadar ABD askeri tesisi aktif durumda bulunuyor. Ramstein Hava Üssü, ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ile Spangdahlem Hava Üssü, Almanya'da en bilinen ABD varlıkları konumunda bulunuyor.

#Abd-Almanya İlişkileri#Trump#Merz

