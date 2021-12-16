ABD iki mutasyon dalgasıyla mücadele ediyor

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Güney Afrika’da ortaya çıkan ve 75 ülkede görülen Covid-19’un Omicron mutasyonu, şu ana kadar ABD’nin 36 eyaletinde tespit edildi.

Kovid-19’un daha bulaşıcı olan Delta mutasyonunun etkisinin devam ettiği ülkede, Omicron vakalarının tespit edilmesiyle yeni ve daha bulaşıcı mutasyon dalgası ortaya çıktı.

Beyaz Saray tarafından bugün yapılan açıklamada, şu anda aşıların Covid-19’a karşı koruma sağladığı, bu nedenle şu anda karantinaya gerek olmadığı belirtildi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Covid-19 mutasyonları hakkında yapılan araştırmaları takip eden Dr. Jacob Lemieux yaptığı açıklamada, “Delta dalgalanmamız devam ediyor ve hızlanıyor. Bunun üzerine bir de Omicron mutasyon dalgalanmasını ekleyeceğiz” dedi. Lemieux, vakaların hızla artması nedeniyle hastanelerin kapasitesinin dolmaya başladığını ifade etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, bugün yaptığı açıklamada, elde edilen verilere göre Omicron mutasyonunun Delta'dan 2 kat daha bulaşıcı olduğunu söyledi.



ÜNİVERSİTELER FİNAL HAFTASINDA KAPATILDI

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Delta ve Omicron vakalarının artması nedeniyle ABD’de üniversiteler final haftasında kapatılırken, NBA ve NHL maçları ertelendi.

John Hopkins Üniversitesi’nden alınan verilere göre, ABD’de Covid-19 salgının başlangıcından bu yana 50 milyon 374 bin 552 vaka tespit edilirken, 802 bin 511 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.