ABD iki mutasyon dalgasıyla mücadele ediyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
38 yaşında bu yapılır mı.. Umut Buluttan bir imza daha38 yaşında bu yapılır mı!.. Umut Bulut'tan bir imza daha#Eyüpspor
Bakan Nebati duyurdu Asgari ücret bugün açıklanacakBakan Nebati duyurdu! Asgari ücret bugün açıklanacak#Asgari Ücret
İstanbul için gün belli oldu İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründüİstanbul için gün belli oldu! İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründü#Meteoroloji
Avustralyada korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldülerAvustralya'da korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldüler!#Avustralya
İzmirde pes dedirten dolandırıcılık Böyle evrak gelirse savcılığa başvurunİzmir'de 'pes' dedirten dolandırıcılık! 'Böyle evrak gelirse savcılığa başvurun'#İzmir
Gasilhaneye girince şoke oldular Bir garip defin hikâyesi...Gasilhaneye girince şoke oldular! Bir garip defin hikâyesi...#Afyonkarahisar
Zehra Güneşin 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi Acun ve Hadise hayrete düşmüş...Zehra Güneş'in 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi! Acun ve Hadise hayrete düşmüş...#Zehra Güneş
Omicron varyantı için flaş sözler En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yokOmicron varyantı için flaş sözler! En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yok #Omicron
Tuvalette sahte içki satışı 24 can kaybı... Giderek artıyor: Peş peşe acı haberlerTuvalette 'sahte içki' satışı! 24 can kaybı... Giderek artıyor: Peş peşe acı haberler#Sahte İçki
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
Müzisyen çifte çirkin saldırı Dehşeti yaşamışlar...Müzisyen çifte çirkin saldırı! Dehşeti yaşamışlar...#İlke Duman
Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayınSık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"#Güzelavratotu
Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok olduÜnlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu! #Flow La Movie
HABERLERDünya Haberleri

ABD iki mutasyon dalgasıyla mücadele ediyor

#Kovid-19#ABD#Dünya
ABD iki mutasyon dalgasıyla mücadele ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Covid-19’un Delta mutasyonuyla mücadele ederken, Omicron mutasyonunun da ortaya çıkması vaka sayılarında artışa neden oldu.

Haberin Devamı

Güney Afrika’da ortaya çıkan ve 75 ülkede görülen Covid-19’un Omicron mutasyonu, şu ana kadar ABD’nin 36 eyaletinde tespit edildi.

Kovid-19’un daha bulaşıcı olan Delta mutasyonunun etkisinin devam ettiği ülkede, Omicron vakalarının tespit edilmesiyle yeni ve daha bulaşıcı mutasyon dalgası ortaya çıktı.

Beyaz Saray tarafından bugün yapılan açıklamada, şu anda aşıların Covid-19’a karşı koruma sağladığı, bu nedenle şu anda karantinaya gerek olmadığı belirtildi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Covid-19 mutasyonları hakkında yapılan araştırmaları takip eden Dr. Jacob Lemieux yaptığı açıklamada, “Delta dalgalanmamız devam ediyor ve hızlanıyor. Bunun üzerine bir de Omicron mutasyon dalgalanmasını ekleyeceğiz” dedi. Lemieux, vakaların hızla artması nedeniyle hastanelerin kapasitesinin dolmaya başladığını ifade etti.

Gözden Kaçmasın

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldüDünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!Haberi görüntüle

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, bugün yaptığı açıklamada, elde edilen verilere göre Omicron mutasyonunun Delta'dan 2 kat daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

ÜNİVERSİTELER FİNAL HAFTASINDA KAPATILDI

Haberin Devamı

Delta ve Omicron vakalarının artması nedeniyle ABD’de üniversiteler final haftasında kapatılırken, NBA ve NHL maçları ertelendi.

John Hopkins Üniversitesi’nden alınan verilere göre, ABD’de Covid-19 salgının başlangıcından bu yana 50 milyon 374 bin 552 vaka tespit edilirken, 802 bin 511 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovid-19#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık