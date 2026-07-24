ABD Hürmüz’ü vura kıra açabilir mi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Taraflar arasında ateşkesi de içeren İslamabad Mutabakatı’nın temmuz ayının başında çökmesinin ardından ABD, boğazın açık tutulması için İran kıyılarındaki askeri hedeflere yoğun hava saldırıları düzenlerken, uzmanlar bunun tek başına yeterli olmayacağı görüşünde.

Washington yönetimi, Umman kıyılarını takip eden deniz rotasını güvence altına alarak Körfez’den petrol sevkiyatının devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Yine de gemiler bu planın güvenilirliğinden kuşkulu. Nitekim, Yunan denizcilik şirketi Dynacom’a ait Kavomaleas ve Acheloos adlı iki petrol tankeri, pazar gecesi Umman kıyılarını takip ederek Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan tek ticari gemiler oldu. Ancak her iki tanker de İran füzeleriyle vurularak hasar gördü. Saldırı, ABD’nin sağladığı hava korumasına rağmen İran’ın bölgedeki caydırıcılığını koruduğunu gösterdi.

Haberin Devamı

Ancak Financial Times’a konuşan Eski İngiliz Donanması Komutanı Tom Sharpe’a göre, ABD’nin İran tehdidini tamamen ortadan kaldırması mümkün değil. Sharpe, “Bu çözülemeyecek bir ikilem. ABD, tehdidi boğazın yeniden güvenle açılabileceği seviyeye indiremez” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’TAN YENİ TEHDİT

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump da, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “İran, Hürmüz Boğazı’nda bir gemiye ateş açtığı her an İran’daki bir köprüyü ya da elektrik santralini yok ederiz” tehdidinde bulundu. Dün de Axios haber sitesine demeç veren Trump’ın, İran’a karşı şubat sonunda başlattığı ‘Destansı Öfke Operasyonu’ndan daha büyük saldırılara hazır olduğu öne sürüldü.