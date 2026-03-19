ABD Hürmüz’ü sığınak delen ile vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Boğaz’ı “yeniden açabilmek için” Avrupa ülkelerinden beklediği “desteği” bulamazken, ABD ordusu İran’daki stratejik hedeflere yönelik ağır bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

2 BİN 274 KİLOGRAMLIK BOMBA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X üzerinden yapılan bir açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda yer alan İran’a ait yer altı füze üslerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamaya göre, söz konusu üslere yaklaşık 2 bin 274 kilogram (5 bin pound) ağırlığındaki sığınak delici bombalar atıldı.

NEDİR BU ‘SIĞINAK DELEN’LER

Amerikan CNN’e konuşan bir ABD yetkilisi, söz konusu bombanın, ilk olarak 2021 yılında ABD uçakları tarafından kullanılan GBU-72 Gelişmiş 5K Delici patlayıcısı olduğunu belirtti. GBU-72 bombalarının “çelik bir muhafaza” ile çevrili olduğu ve bu sayede yerin derinliklerine ve beton sığınaklara nüfuz edebildiği biliniyor. ABD, İsrail ve İran arasında geçen yıl haziran ayında gerçekleşen 12 Gün Savaşı sırasında İran’daki nükleer tesisleri GBU-57 bombaları ile vurmuştu.

CENTCOM Hürmüz bombardımanıyla ilgili paylaşımında bu haritayı paylaştı.

iran rafinelerine saldırı

İsrail dün de İran ekonomisi için hayati önem taşıyan Güney Pars doğalgaz rafinerileri ve bağlı altyapı birimlerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Aynı zamanda bölgedeki enerji endüstrisinin kalbi sayılan Asaluyeh’deki petrol ve petrokimya tesisleri de hedef alındı. Axios’a konuşan İsrailli yetkililer, söz konusu saldırının “Trump yönetiminin onayıyla gerçekleştirildiğini” ifade etti.

MİSİLLEME GECİKMEDİ

Öte yandan İran gece saatlerinde, enerji tesislerine yönelik saldırıya misilleme olarak Suudi Arabistan ve Katar’a füze saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu Katar’daki Ras Laffan rafinerisinde yangın çıktı. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da da art arda patlamalar meydana gelirken 4 balistik füzenin engellendiği açıklandı.

İSRAİL LÜBNAN BAŞKENTİNDE 15 KATLI BİNAYI HEDEF ALDI

İSRAİL’in Lübnan’da Hizbullah’ı gerekçe göstererek mart ayı başında başlattığı saldırılarda da tansiyon düşmüyor. İsrail ordusu, önceki gece Beyrut’ta halihazırda alt katlarını bir hafta önce bombalandığı 15 katlı bir apartmanı yerle bir etti. Ordu, yıkılan binanın bodrum katında “Hizbullah’a ait nakit paraların depolandığını” öne sürdü.

‘20 YILLIK EMEĞİM GİTTİ’

Öte yandan apartman sakinleri de sosyal medyadan tepkilerini gösterdi. Harvard Üniversitesi’nde cerrah olan ABD ve Lübnan vatandaşı Prof. Haytham Kaafarani “3 çocuğumun yazlarını orada geçirmesi için şehir merkezinde küçük bir daireye sahip olmak için 7 yıl boyunca borç ödedim. Bugün, İsrail, vergi paralarımla finanse edilen Amerikan silahlarıyla hayalimdeki evi enkaza çevirdi” ifadelerini kullandı. Paylaşım 3 milyon kez görüntülendi. Kimya Profesörü Bilal Kaafarani ise, “Bu sabah, İsrail dairemin bulunduğu bir apartmanı yerle bir etti. Ben 22 yıl, eşim 20 yıl bu ev için çalıştı. Bu çılgınlık sona ermeli” diye paylaşım yaptı.